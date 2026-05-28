Roland Garros: Comesaña logró un triunfazo ante Darderi, que explotó contra los hinchas argentinos

Francisco Comseaña se quedó con el duelo ante Luciano Darderi en el quinto set. (Foto: EFE)

El tenis argentino sigue dando que hablar en Roland Garros. Después del histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner, ahora fue Francisco Comesaña quien se llevó todas las miradas con una enorme victoria sobre Luciano Darderi en un partido cargado de tensión y emoción.

El marplatense se impuso por 7-6(5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 tras más de cuatro horas de juego y logró avanzar por primera vez a la tercera ronda del Grand Slam parisino.

El encuentro tuvo cambios constantes de dominio. Darderi mostró su mejor versión en el cuarto set, donde arrasó por 6-2 y parecía llegar mejor parado al parcial decisivo. Sin embargo, Comesaña reaccionó rápidamente en el quinto y consiguió un quiebre clave para ponerse 3-2 arriba.

A partir de ahí, el argentino sostuvo la ventaja con autoridad y encaminó una victoria histórica. El momento más caliente llegó en el último game del partido, cuando Darderi, visiblemente molesto por el aliento del público argentino hacia Comesaña, rompió una raqueta y discutió cara a cara con algunos hinchas.

El intercambio entre 🇮🇹 Darderi y el público, y el umpire que tuvo que intervenir. 👀



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El ítalo-argentino también se quejó con el umpire para pedir silencio en las tribunas, aunque la situación terminó favoreciendo a Comesaña, que ganó los dos puntos siguientes y cerró el triunfo.

Con esta victoria, el argentino de 25 años, actualmente ubicado en el puesto 85 del ranking ATP, consiguió su mejor resultado en Roland Garros e igualó su mejor actuación histórica en un Grand Slam, alcanzada previamente en Wimbledon y el US Open 2024. Además, escalará varias posiciones en el ranking.

En paralelo, Román Burruchaga no pudo sostener el buen arranque y terminó cayendo ante Felix Auger-Aliassime por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1. Más temprano, Francisco Cerúndolo venció al francés Hugo Gaston, mientras que Facundo Díaz Acosta quedó eliminado frente al estadounidense Learner Tien.