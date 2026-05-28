El Chocón tendrá un nuevo atractivo: montan una escultura gigante de un dinosaurio frente a la Ruta 237

El ingreso a Villa El Chocón tendrá una nueva postal del mundo paleontológico: proximamente quedará instalada una escultura gigante con forma de cráneo de dinosaurio carnívoro sobre la Ruta Nacional 237, frente a las oficinas de Informes Turísticos.

La estructura comenzó a montarse esta semana y estará ubicada en el acceso más transitado de la localidad.

Cómo será la nueva escultura de dinosaurio que instalarán en Villa El Chocón

Según informó la Municipalidad de Villa El Chocón, la obra busca sumar un nuevo atractivo turístico en la ciudad conocida como la Capital Provincial de la Paleontología.

La escultura representa el cráneo de un dinosaurio carnívoro y fue realizada por el escultor zapalino Cristian Méndez. Desde el gobierno local explicaron que el monumento contará con escalones y una rampa para garantizar el acceso de personas con discapacidad.

Además del sector principal, señalaron que el espacio tendrá nuevos lugares de estacionamiento para ordenar la circulación vehicular en la zona cercana a las oficinas de Turismo, Bromatología y Zoonosis.

El nuevo atractivo turístico de El Chocón, con el lago de fondo

Desde el municipio indicaron que trabajadores de Obras Públicas avanzan con la instalación final y los detalles complementarios del predio. Aún no está definida la fecha de inauguración de la obra.

El municipio informó que el proyecto fue impulsado por el intendente Pablo Di Fonzo y contó con acompañamiento del Gobierno de Neuquén, además de la colaboración del EPEN para el traslado de la estructura y distintas áreas municipales.

La nueva escultura estará emplazada frente al lago y buscará transformarse en otro punto panorámico de Villa El Chocón.