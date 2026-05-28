Créditos hipotecarios concitaron la atención y son 150 preinscriptos en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde que se anunció la implementación del programa de créditos hipotecarios, en Cutral co y Plaza Huincul, hubo alrededor de 150 preinscriptos. Un nutrido grupo de vecinos y vecinas concurrió a la presentación del plan Neuquén Habita para la región Comarca. La semana entrante, seguirá en San Patricio del Chañar, en la región Vaca Muerta.

Más de 70 preinscriptos para acceder al crédito hipotecario son cutralquenses y otros tantos huinculenses. El requisito indispensable es anotarse en el Registro Único Provincial de la Vivienda, Ruprovi y en esa instancia definir si el présamos será para la construcción de la primera casa o para ampliaciones, refacciones y remodelaciones.

La presentación se hizo este jueves en el centro cultural de Cutral Co, junto a los intendentes Ramón Rioseco, Claudio Larraza, el minsitro de Gobierno, Jorge Tobares, y el presidente de Adus, Pablo Dietrich y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio.

«Tenemos estimativamente entre Cutral Co y Plaza Huincul más de 150 personas que se han preinscripto, desde el lanzamiento del programa hasta la fecha. La idea es que puedan tener mayor asesoramiento e información y nuestras expectativas son altas», dijo el ministro Tobares que encabezó la presentación que se hizo de los créditos hipotecarios en Cutral Co para la región Comarca. Esta zona contempla a Plaza Huincul y Sauzal Bonito.

La presentación se hizo en el centro cultural de Cutral Co (Foto: gentileza)

El ministro Tobares destacó que se llegó al plan Neuquén Habita mediante un trabajo conjunto con los municipios, las entidades intermedias, donde fueron analizadas las dificultades que tenían las y los vecinos para acceder a distintas líneas crediticias.

«Entendemos que fueron considerados todos esos aspectos. Algunos otros hay que seguir trabajándolos. En Cutral Co, Huincul y N euquén, la necesidad de vivienda es un problema grave», dijo Tobares. Sobre el programa Neuquén Habita sostuvo que se trata de una herramienta construida con fondos neuquinos y es solidario por lo que se apunta a la redistribución en todas aquellas familias incluidas en el nicho de trabajadores.

Tobares aclaró que se aborda también la problemática de la escrituración de los terrenos o casas. «Es necesario poder ordenar el proceso histórico de la tierra», mencionó. «Es un proceso necesario y complementario para que este tipo de política lo podamos sostener en el tiempo», aclaró.

Por su parte, Ana Servidio, la secretaria de Vivienda y Hábitat fue la encargada de describir en qué consiste el programa y qué características tienen los créditos hipotecarios, tanto para la edificación de las casas como las refacciones y ampliaciones.

Se aconsejó que se ingrese a la página de Adus donde se puede hacer la preinscripción o acudir a la delegación de Adus de Cutral Co para que les indiquen cómo se puede aplicar.

«Teníamos 460 soluciones habitacionales finalizadas en diciembre de 2025 y hoy en ejecución, hay 8.833 y tenemos previsto terminar con 12.096 para el 2026», contó Servidio.

La semana próxima el equipo viajará a la región Vaca Muerta y hará esta misma presentación en San Patricio del Chañar.