Histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo sobre Sinner en Roland Garros

El italiano sufrió un golpe de calor en el tercer set y nunca pudo recuperarse.

Juan Manuel Cerúndolo dio el gran batacazo de Roland Garros 2026. En cinco sets y en un partido con un cambiante desarrollo, el argentino eliminó al mejor del mundo, que acumulaba 30 victorias consecutivas en el circuito. Fue 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en 3 horas y 36 minutos.

En la primera manga, el italiano impuso condiciones y en la única oportunidad de quiebre concretó, para llevárselo por 6-3. En el segundo, Sinner siguió marcando el ritmo y rápidamente se puso quiebre arriba, con Juan Manuel que no podía ante la jerarquía del mejor.

El tercero tuvo un desarrollo extraño. Sinner golpeó enseguida y con un gran nivel se puso 4-0, a un paso de un triunfo asegurado. Luego, Cerúndolo pudo mantener su servicio por primera vez para darle tranquilidad al banco argentino.

Juanma Cerúndolo dejó afuera al máximo candidato al título, que no perdía desde febrero.

La sorpresa empezó cuando el número 1 del mundo sacó 5-2, con servicio para partido. Ahí, Sinner comenzó a sentir el cansancio y las altas temperaturas de París y le dio al argentino el primer quiebre.

El bajón físico era evidente, ya que en el juego de servicio posterior, el italiano casi no se movió y le dio vida a Cerúndolo que aprovechó al máximo. De estar 1-5 abajo, el menor de los hermanos encadenó 6 games consecutivos para quedarse con el set (7-5) ante un Sinner que mostraba claros signos de deshidratación y golpe de calor.

A Sinner le costó caminar y moverse con facilidad desde la tercera manga.

En el cuarto, Cerúndolo fue el que llevó el protagonismo. Aprovechó las dos chances de break point que tuvo y estuvo firme con su servicio, ya que desactivó las seis oportunidades que tuvo su rival para quedarse con un quiebre.

En el definitivo, hubo un solo jugador en cancha. Sinner trató de jugar, pero su físico no le dio una buena pasada. En todo momento, Juanma se mantuvo firme y no perdió el foco. Hubo una mínima chance de resurrección para el número 1 del mundo, cuando tuvo doble oportunidad de break en el 1-4 abajo, pero con una gran lucidez, el argentino apagó rápido el incendio.

El último game demostró la mala condición física del italiano. No logró ningún punto con su saque y se quedó afuera del único Grand Slam que falta en su vitrina. Perderá 1250 puntos en el ranking, pero no pondrá en riesgo su puesto.

De esta forma, Cerúndolo se verá las caras en tercera ronda ante el ganador de Landaluce – Kopriva, que están jugando en estos momentos.

La agenda del jueves de los argentinos

La jornada argentina en Roland Garros comenzó temprano. En el primer turno, Facundo Díaz Acosta no pudo contra el estadounidense Tien y cayó ajustadamente en cinco sets.

Al igual que su hermano, Francisco Cerúndolo pasó a tercera ronda al derrotar al local Hugo Gaston por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1. En la próxima instancia se medirá ante el estadounidense Svajda.

Mas tarde, Francisco Comesaña saldrá a verse las caras ante el italiano Luciano Darderi. Además, Román Burruchaga se cruzará ante el canadiense Auger-Aliassime. Ambos encuentros se disputarán no antes de las 11:30.