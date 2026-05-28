Presentaron nuevas armas menos letales en Neuquén: el ministro de Seguridad explicó cuándo se usarán

El gobierno de Neuquén presentó este jueves un nuevo paquete de armas consideradas menos letales por una inversión de 2.350 millones de pesos, según se informó de forma oficial.

Se trata de dispositivos 1.100 Byrna, que serán utilizados por la Policía provincial como parte de un proceso de «modernización y fortalecimiento operativa», explicaron desde el Ejecutivo durante el acto que estuvo liderado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

«El delito evoluciona, nosotros no podemos poner el foco en determinados delitos que han ido mutando», destacó el mandatario al tomar la palabra duranta la convocatoria que también contó con la participación de agentes de la fuerza de Seguridad, diputados, funcionarios y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Armas menos letales en Neuquén: los detalles que dio el Gobierno

Nicolini, por su parte, detalló que las armas son de fabricación nacional y que se complementarán con las 100 Taser que ya incorporó la Provincia.

La ley 3474 que habilitó la utilización de este tipo de dispositivos en Neuquén fue aprobada por la Legislatura en 2024 y estableció, en sus considerandos, que solo podrá ser empleada por personal de la Policía provincial.

Las armas serán empleadas por personal policial. Foto: Florencia Salto.

De las 1.000 armas incorporadas, el ministro aclaró que 1.000 son de tipo corto y 100 largo, con un alcance que variaría entre los 10 y 20 metros. Permiten disparar proyectiles cinéticos o químicos irritantes sin utilización de pólvora ni munición letal.

Según explicó Nicolini, las Byrna son similares a un arma de fuego, aunque «con una letalidad mucho menor». Sostuvo que se utilizarán cuando «una persona, que amerita ser reducida, puede representar un riesgo para los efectivos o terceros».

Desde el gobierno englobaron su incorporación en el abanico de herramientas operativas de la Policía del Neuquén, especialmente «en el control de disturbios de baja intensidad, reducción de personas agresivas, intervenciones en espacios cerrados, protección personal de agentes y apoyo en operativos urbanos«.

Neuquén tiene «la mejor policía del país»

Figueroa, durante el discurso, valoró la inversión en equipamiento, al tiempo que calificó a la fuerza de seguridad provincial «como la mejor del país», en un contexto donde además la provincia ya debe pensarse «con un millón de habitantes».

También resaltó el trabajo de los efectivos contra el narcomenudeo, tipología delictual que Neuquén comenzó a combatir desde el año pasado.

«Gracias a la Policía del Neuquén estamos teniendo los resultados que tenemos, con menos fotos y más acción«, sumó.