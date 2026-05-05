Sopa cremosa de zapallos, un plato con sabor a hogar

Los días fríos son ideales para poner en práctica esta recetas bien caseras. La propuesta es de @felipizarro.

Lista de Ingredientes

zapallo anco: 1

cabutia: 1/2

ajos: 2 dientes

aceite de olivda: c/n

tomillo: a gusto

sal y pimienta: a gusto

cebolla picada: 1

puerros picados: 2

caldo de vegetales: 1 taza

queso azul: 50 gr

cabutia asada en cubos: 1 taza

Preparación

El anco, el cabutia, los ajos, tomillo, sal, pimienta y aceite se van al horno hasta que tiernicen.

Sacamos la pulpa y la llevamos a una licuadora con una taza de caldo. Mientras tanto en una sartén vamos a poner a sudar un la cebolla picada, verdeo y un poquito de puerro. Agregamos a la licuadora y licuamos hasta que quede bien cremoso y bien denso.

Servimos con cubitos de cabutia hechos al horno, queso azul y un chorrito de aceite de oliva. Ahora a disfrutar.


