Acuerdo entre Neuquén e YPF: Rolando Figueroa le puso fecha al proyecto de ley para las regalías del GNL

El acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF para darle un marco legal a los proyectos de exportación de GNL que se abastecerán de Vaca Muerta será enviado la semana que viene a la Legislatura, anticipó este jueves el gobernador Rolando Figueroa.

«Yo creo que estamos en condiciones de enviarlo la semana que viene, avanzamos mucho», dijo el mandatario, quien la semana pasada, en sus redes sociales, compartió las imágenes de un nuevo encuentro con el CEO y presidentede la petrolera estatal, Horacio Marín.

La discusión, que había sido anticipada por Diario RÍO NEGRO, tuvo un primer adelanto durante la apertura de sesiones de marzo y se terminó de consolidar en abril, cuando la Provincia firmó la cesión de tres áreas específicas, al sur de Vaca Muerta: Meseta Buena Esperanza, Las Tacanas y Aguada Villanueva.

Regalías del GNL: la discusión entre Neuquén e YPF

Entre los puntos a resolver, estaba el establecimiento de una regalía especifica para el metano, que es el gas que sirve como insumo principal para el GNL, y de un precio de referencia para el pago de esas regalías, estimadas en un principio entre un 5% y 7%.

Figueroa destacó que tanto el Gobierno como la empresa petrolera «avanzaron mucho» en las últimas semanas, considerando también «todo lo que trabajaron los equipos técnicos desde hace ocho meses».

Sostuvo que la negociación «venía por el lado de la rentabilidad empresaria» y la implementación de un esquema normativo que, además de llegar a un precio competitivo para exportar, también pueda ser beneficioso para la provincia en términos de recursos.

«Establecimos un valor mínimo y uno máximo donde recuperamos determinado nivel de regalías», dijo el gobernador durante un acto por la entrega de armas «menos letales» para el personal de la Policía de Neuquén.

El gobernador aclaró de todas formas que la aplicación efectiva del proyecto de ley, que ingresará la semana que viene a la Legislatura, está sujeta a la firma de la decisión final de inversión para el proyecto que integran YPF, Eni y XRG en Punta Colorada.

«Estamos hablando de una ley que es de ejecución condicionada al avance de ese convenio«, explicó.

Recordó que en las tratativas con YPF el gobierno hizo foco en el metano, sobre cual «hicimos concesiones para llegar a un valor competitivo para el GNL afuera», dijo, recordando que, al ser un producto exportable, la Provincia no puede cobrar impuestos como Ingresos Brutos.

RIGI y Súper RIGI: cuál es la visión de Neuquén

Figueroa también destacó el impacto del RIGI en la provincia, mencionó que hay potencial para la inscripción de unos 10 proyectos en ese esquema y dijo que Neuquén podría recibir 1.600 millones de dólares con un costo fiscal, vía coparticipación, de seis millones de dólares.

Ante una pregunta de Diario RÍO NEGRO, se refirió al reciente «Súper RIGI» que presentó el Gobierno nacional para ampliar los beneficios a otros sectores además de los que ya se incluyeron en el régimen original.

«Lo estamos analizando en términos de impacto en la provincia y hay que recordar que siempre la desgravación de impuestos viene por el lado de los tributos nacionales. Estamos mirando una cosita de la redacción, pero seguramente hoy a la tarde hable con el ministro de Economía (Luis «Toto» Caputo) para desasnar todas las dudas que pueda tener«, añadió.