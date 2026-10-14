Real Madrid dio vuelta un 1-3 en 7 minutos y derrotó a Roma por la Champions League

El defensor alemán Antonio Rudiger puso el 4-3 definitivo para sellar la remontada del Real Madrid ante la Roma. (Foto: AP)

Real Madrid volvió a demostrar por qué es el mayor ganador de la Champions League. En el Olímpico de Roma, y por la segunda fecha de la fase regular, el conjunto español llegó a estar dos goles abajo, pero marcó tres tantos en apenas siete minutos y se quedó con un triunfo por 4-3 en un partido electrizante.

La Roma abrió el marcador a los 20 minutos. Matías Soulé asistió a De Roon, quien sacó un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó a Thibaut Courtois. Sin embargo, la respuesta del Merengue no tardó en llegar. A los 25 minutos, Kylian Mbappé probó desde media distancia y, también tras un rebote en un rival, la pelota terminó en el fondo del arco.

¡LA LOBA GOLPEÓ PRIMERO! Marten De Roon sacó un derechazo tras el pase de Soulé y, gracias a un desvío, el neerlandés marcó el primero de Roma vs. Real Madrid por la #ChampionsLeague. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/pHPWDqudgx October 14, 2026

El partido llegó al entretiempo 1-1, pero con una noticia preocupante para el conjunto italiano: Paulo Dybala fue reemplazado por una molestia muscular.

En el inicio del complemento, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini volvió a golpear. A los seis minutos, Rodrigo Mora aprovechó una pérdida de Vinícius Júnior en la mitad de la cancha y habilitó a Donyell Malen, que puso el 2-1.

¡¡LA LOBA SE PLANTA EN SU CASA!! ¡Vini Jr. REGALÓ la pelota y luego Donyell Malen definió bien para el 2-1 de Roma vs. Real Madrid! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Ph9DIrsMTP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

A los 12 minutos, Malen volvió a anotar y amplió la ventaja tras quedar mano a mano con Courtois, luego de un gran pase de Soulé. El juez de línea había señalado posición adelantada, pero el VAR revisó la acción y convalidó el tanto. Con el 3-1, el equipo italiano parecía tener el partido bajo control y estaba cada vez más cerca de una victoria de peso.

¡PERO POR FAVOR, QUÉ PASE PUSISTE, MATÍAS! El argentino Soulé habilitó a la perfección a Malen para que el neerlandés anote su doblete y el ¡3-1! de Roma vs. Real Madrid. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Gd4y4PL07k — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Otra remontada inolvidable del Merengue en la Champions League

Cuando parecía que la Roma se encaminaba al triunfo, Real Madrid volvió a apelar a su mística en la máxima competencia europea. A los 38 minutos, dos futbolistas que acababan de ingresar se combinaron para iniciar la reacción: Endrick ganó de cabeza en el primer palo y, tras el rebote del arquero Svilar, Carlos Espí apareció para marcar el 3-2.

EFECTO INMEDIATO: Carlos Espí, que había ingresado hace algunos minutos, capturó el rebote de Gollini y marcó el 2-3 de Real Madrid vs. Roma. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/vaW1Z8MGR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

La igualdad llegó apenas dos minutos después. Endrick volvió a imponerse por arriba, esta vez tras un córner de Arda Güler desde la izquierda, y anotó el 3-3. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto español pasó de estar dos goles abajo a empatar un partido que parecía perdido.

¡¡RÁFAGA MERENGUE!! ¡ENDRICK GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 3-3 DE REAL MADRID VS. ROMA! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Oc6P85s2no — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

La remontada se completó en tiempo cumplido. Güler ejecutó otro tiro de esquina, ahora desde la derecha, y Antonio Rüdiger conectó de volea para sellar el 4-3 definitivo. Real Madrid dio vuelta un encuentro increíble en apenas siete minutos y volvió a dejar su sello en la Champions League.