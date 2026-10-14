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Real Madrid dio vuelta un 1-3 en 7 minutos y derrotó a Roma por la Champions League

El equipo español perdía por dos goles en el Olímpico de Roma, pero reaccionó en el tramo final y consiguió una victoria agónica. Matías Soulé dio dos asistencias, mientras que Paulo Dybala salió en el entretiempo por una molestia muscular, cuando el partido estaba 1-1.

Redacción

Por Redacción

El defensor alemán Antonio Rudiger puso el 4-3 definitivo para sellar la remontada del Real Madrid ante la Roma. (Foto: AP)

El defensor alemán Antonio Rudiger puso el 4-3 definitivo para sellar la remontada del Real Madrid ante la Roma. (Foto: AP)

Real Madrid volvió a demostrar por qué es el mayor ganador de la Champions League. En el Olímpico de Roma, y por la segunda fecha de la fase regular, el conjunto español llegó a estar dos goles abajo, pero marcó tres tantos en apenas siete minutos y se quedó con un triunfo por 4-3 en un partido electrizante.

La Roma abrió el marcador a los 20 minutos. Matías Soulé asistió a De Roon, quien sacó un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó a Thibaut Courtois. Sin embargo, la respuesta del Merengue no tardó en llegar. A los 25 minutos, Kylian Mbappé probó desde media distancia y, también tras un rebote en un rival, la pelota terminó en el fondo del arco.

El partido llegó al entretiempo 1-1, pero con una noticia preocupante para el conjunto italiano: Paulo Dybala fue reemplazado por una molestia muscular.

En el inicio del complemento, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini volvió a golpear. A los seis minutos, Rodrigo Mora aprovechó una pérdida de Vinícius Júnior en la mitad de la cancha y habilitó a Donyell Malen, que puso el 2-1.

A los 12 minutos, Malen volvió a anotar y amplió la ventaja tras quedar mano a mano con Courtois, luego de un gran pase de Soulé. El juez de línea había señalado posición adelantada, pero el VAR revisó la acción y convalidó el tanto. Con el 3-1, el equipo italiano parecía tener el partido bajo control y estaba cada vez más cerca de una victoria de peso.

Otra remontada inolvidable del Merengue en la Champions League

Cuando parecía que la Roma se encaminaba al triunfo, Real Madrid volvió a apelar a su mística en la máxima competencia europea. A los 38 minutos, dos futbolistas que acababan de ingresar se combinaron para iniciar la reacción: Endrick ganó de cabeza en el primer palo y, tras el rebote del arquero Svilar, Carlos Espí apareció para marcar el 3-2.

La igualdad llegó apenas dos minutos después. Endrick volvió a imponerse por arriba, esta vez tras un córner de Arda Güler desde la izquierda, y anotó el 3-3. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto español pasó de estar dos goles abajo a empatar un partido que parecía perdido.

La remontada se completó en tiempo cumplido. Güler ejecutó otro tiro de esquina, ahora desde la derecha, y Antonio Rüdiger conectó de volea para sellar el 4-3 definitivo. Real Madrid dio vuelta un encuentro increíble en apenas siete minutos y volvió a dejar su sello en la Champions League.


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Real Madrid volvió a demostrar por qué es el mayor ganador de la Champions League. En el Olímpico de Roma, y por la segunda fecha de la fase regular, el conjunto español llegó a estar dos goles abajo, pero marcó tres tantos en apenas siete minutos y se quedó con un triunfo por 4-3 en un partido electrizante.

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