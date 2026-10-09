Ronaldo dejó atrás los días turbulentos y se reencontró con la red en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió por lo suyo. Luego de semanas turbulentas tras su polémica salida de la Selección de Portugal, el delantero regresó a la competición en el fútbol árabe y se destacó haciendo lo que mejor sabe, anotar goles.

El astro de 41 años fue el encargado de abrir el marcador en la victoria de su equipo Al Nassr ante Al Diriyah por 3 a 0, por la octava fecha del torneo local, resultado que dejó al conjunto árabe en el primer puesto de la tabla. Para Ronaldo fue una nueva aproximación hacia su gran objetivo, el gol N°1000.

Cristiano venía de días complicados tras el escándalo que protagonizó con Portugal, abandonando la concentración en plena UEFA Nations League por diferencias con Jorge Jesus, quien decidió dejarlo sin minutos en el partido contra Noruega.

🇵🇹🔥 GOL 980 DE CRISTIANO RONALDO. A 20 DE LOS 1.000. 🤯 https://t.co/2HGVCJL1FJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 9, 2026

Lejos de su Selección, el Bicho volvió a Arabia y fue titular ante Al Diriyah en la fecha 8 del campeonato. Gracias a él, Al Nassr pudo romper el cero y se adelantó en el marcador: a los 23′, el delantero estuvo atento y capturó el rebote del arquero Abdullah. Sin resistencia, definió con el arco vacío y puso el 1-0 para su equipo.

La goleada se completó con las anotaciones de Samú Costa y Kingsley Coman para que Al Nassr volviera a la competencia de la mejor manera, luego de que había comenzado el receso con una dura derrota 4-0 ante Al Ain por la Champions Asiática.

De esta manera, el Bicho alcanzó los 980 tantos y quedó a 20 gritos de alcanzar las cuatro cifras, un hito sin precedentes en el fútbol mundial. No marcaba desde el 9 de septiembre pasado durante el triunfo por 2-1 ante Abha.

La anotación de Cristiano Ronaldo lo llevó a tomar distancia de Lionel Messi en la pelea por consolidarse como el máximo artillero histórico. La Pulga marcó frente a Benín en su despedida de la selección argentina para alcanzar los 932 gritos en 1.178 encuentros como futbolista profesional.