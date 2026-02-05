Rosario Central se quedará sin su goleador: Alejo Véliz seguirá su carrera en Brasil

Alejo Véliz es uno de los tantos talentos que surgieron de las divisiones inferiores de Rosario Central en los últimos años. El delantero debutó a los 17 años bajo la dirección técnica de Cristian “Kily” González y, tras consolidarse en Primera, fue transferido a mediados de 2023 al Tottenham de Inglaterra por 15 millones de euros, ya con Carlos Tévez como entrenador.

Sin embargo, en el conjunto inglés no logró afianzarse, afectado además por algunas lesiones, y terminó marchándose a préstamo al Espanyol de España. Allí tampoco consiguió destacarse y, ante la falta de continuidad, presionó para regresar al club donde se formó, sumándose en junio de 2025 al regreso estelar de Ángel Di María.

Desde su vuelta al Canalla, Véliz disputó 19 partidos y convirtió seis goles.. A pesar de su deseo de permanecer en Rosario, Bahia de Brasil avanzó en las negociaciones y adquirió su pase al Tottenham por 9 millones de euros, una cifra impagable para Central.

El delantero, de 22 años, se incorporará al club brasileño en junio de este año y firmará contrato hasta 2030. Bahia se encuentra actualmente en la fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a O’Higgins.

De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Almirón perderá a una de sus fichas más importantes a mitad de temporada, tal vez en los octavos de final de la máxima competencia continental.

Ante este escenario, Rosario Central tiene en carpeta a Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, como posible reemplazo. Si bien hace algunos días la negociación parecía encaminada, las tratativas se estancaron. No obstante, el Canalla podría volver a la carga por el atacante en este mercado de pases o en el próximo.