Changuito Zeballos y Ander Herrera desgarrados: ¿Cuándo volverían a jugar en Boca?

Pasó un miércoles para el olvido en el Mundo Boca. En las últimas horas, se confirmaron los desgarros de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, dos figuras y titulares del equipo de Claudio Úbeda. El Changuito debió abandonar el entrenamiento matutino y se encendieron las alarmas. Cuando parecía que lo peor había pasado, el español no completó el segundo turno y las preocupaciones volvieron a reinar.

Luego, llegaron los partes médicos oficiales que reafirmaron lo pensado: «Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo» y «presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho«.

El Changuito vive su mejor momento en Boca.

De esta manera, el Sifón pierde a dos piezas claves en el andamiaje del equipo. Para el duelo frente a Vélez, el DT podrá optar por sumar al once inicial a Kevin Zenón, quien parece ser la primera opción disponible ante tantos jugadores en enfermería. Otra alternativa es colocar a Iker Zufiaurre como extremo (su posición natural), con la vuelta de Merentiel como centrodelantero.

Por Herrera la cuestión es más sencilla. Quien pica en punta para entrar al equipo es Tomas Belmonte, uno de los preferidos de Úbeda. Milton Delgado aparece como opción, pero ha perdido terreno inexplicablemente en la consideración del técnico.

¿Cuándo volverán a jugar?

Se espera que el Vasco se recupere antes del Changuito pero hay cautela, ya que no lo quieren apurar para que el futbolista no se resienta de la lesión. Herrera se perdería los partidos frente a Vélez, Platense, Racing y el debut de la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Podría estar disponible para visitar a Lanús, aunque lo más probable es que esté en condiciones recién en la 8° fecha, contra Gimnasia de Mendoza.

Ander Herrera ya suma 9 lesiones desde su llegada al Xeneize.

El Changuito, al sufrir un desgarro más grave, deberá estar en recuperación al menos 1 mes, lo que lo alejará de los encuentros antes mencionados y el Xeneize no contaría con el futbolista de 23 años por al menos 6 partidos. Su regreso se espera que sea en la fecha 9 ante Central Córdoba. El regreso de ambos dependerá de la evolución y el desempeño del equipo en los partidos que no podrán saltar a la cancha.