Tras la contratación de Santino Andino, Panathinaikos va por Kevin Lomónaco

El defensor de Independientes está en el radar del club griego. Foto: FOTOBAIRES

El Panathinaikos de Grecia decidió acelerar en el mercado y tiene en carpeta a Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, como uno de sus principales objetivos defensivos.

El club griego se prepara para presentar una propuesta concreta al Rojo entre hoy y mañana, en una negociación que toma impulso cuando restan pocos días para que finalice el período de transferencias en ese país.

El avance por el zaguero se produce luego de que la institución ateniense cerrara el fichaje de Santino Andino, considerado el proyecto más prometedor de Godoy Cruz y que también había despertado el interés de River.

Con esa operación encaminada, el Panathinaikos redobló su búsqueda de refuerzos en el fútbol argentino. En tanto, Lomónaco aparece como una alternativa firme para reforzar la última línea, en un contexto en el que el club griego pretende sumar variantes defensivas de manera inmediata.

En Independiente aguardan la propuesta formal para evaluar condiciones y alcances de una posible transferencia.

En paralelo, el nombre del defensor también circuló en el radar de otros equipos de Grecia, aunque por el momento no trascendieron cuáles serían esas instituciones ni si avanzaron con gestiones concretas.

Mientras tanto, Panathinaikos parece haber tomado la delantera y busca cerrar la operación antes del cierre definitivo del mercado.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

El defensor central suma 67 partidos en todas las competiciones con Independiente, con dos goles convertidos. Tiene contrato con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2028.