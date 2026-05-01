San Lorenzo recibe a Independiente en un duelo clave en la definición de la Zona A: formaciones, hora y TV

Este sábado comienza la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura, en el marco de la pendiente fecha 9°, que se suspendió a principios de marzo por el paro general del fútbol argentino.

En un duelo fundamental por la definición de la Zona A, San Lorenzo recibirá a Independiente desde las 18.45 en el Pedro Bidegain. El árbitro será Pablo Dóvalo y el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium.

El Ciclón marcha 6° con 22 puntos, mientras que el Rojo va 7° con 21. El equipo local se asegura la clasificación con un empate, mientras que la visita está obligada a ganar para ingresar a los playoffs sin depender de otros resultados.

San Lorenzo está invicto desde la llegada de Gustavo Álvarez como entrenador: dirigió ocho partidos, con tres victorias y cinco empates. «Vamos a plantear el partido para ganarlo porque es lo que demanda la institución. Acá hay que prepararse para ganar siempre y el sábado no va a ser la excepción», señaló tras el 1-1 ante Santos en el Nuevo Gasómetro.

Además, una victoria le permitiría definir de local en los octavos de final, en caso de que Talleres caiga ante Unión y Lanús no le gane a Deportivo Riestra.

Álvarez hará un solo cambio respecto a los enfrentamientos con Santos, Vélez y Platense, pero será una baja sensible: el arquero Orlando Gill sufrió una molestia en el aductor en la práctica del jueves y será reemplazado por José Devecchi.

La duda de Quinteros en Independiente

Gustavo Quinteros recupera una pieza clave: Ignacio Malcorra vuelve a estar disponible tras una molestia en el tobillo izquierdo y se perfila como titular.

El ex Rosario Central acompañaría a Iván Marcone y Mateo Pérez Cursi en la mitad de la cancha. La única duda del entrenador pasa por el extremo derecho: Maxi Gutiérrez o Santiago Montiel.

Si bien el chileno fue titular en los últimos partidos, Montiel corre con ventaja. El surgido en River jugó como volante en el último encuentro ante Deportivo Riestra —tras recuperarse de una lesión— y no tuvo un buen rendimiento en una posición que no es la suya. Por eso, volvería a ubicarse por la banda derecha del ataque.

En defensa habrá un cambio obligado: Milton Valenzuela ingresará por Facundo Zabala, quien llegó al límite de amonestaciones. Además, deberán cuidarse Iván Marcone y Lautaro Millán, ambos con cuatro amarillas.

Formaciones, hora y TV

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Cursi, Iván Marcone; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matias Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 18:45.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Pedro Bidegain.