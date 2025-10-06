El neuquino Nicolás González se consagró bicampeón de la RC3 del Rally Argentino

El neuquino Nicolás González volvió a demostrar que es uno de los mejores pilotos del país al lograr el bicampeonato en la categoría RC3 del Rally Argentino con su VW Gol.

Junto a Gerónimo Bordignon, se consagraron una fecha antes del final de la temporada en la antúltima prueba del año en Diamante, Entre Ríos.

El binomio llegó a la octava fecha con una ventaja de 101,5 puntos sobre Mario Rasso. Los bicampeones tomaron el liderazgo desde la PE2 luego de que Federico Devoto y Rasso fueran primero y segundo en el tramo del sábado.

Devoto se impuso en las PE 1, 3, 6 y 7 mientras que González lo hizo en la 2, 4 y 5. La segunda etapa se canceló por la tormenta de la madrugada del domingo.

«Después de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación el objetivo que teníamos está temporada se hizo realidad, defendimos el título y nos coronamos como campeones una vez más», destacó Nico González en sus redes sociales.

De esa manera, se concretó el bicampeonato del neuquino que con su compañero ya habían ganado cuatro carreras en el año: Jesús María, la Vuelta de la Manzana en Roca, Misiones y Reconquista.

El binomio sumó un nuevo hito tras los que logró en 2022 en el Rally Neuquino, el subcampeonato en la RC5 del Argentino y el actual doblete en la RC3.

En la RC2 el campeón fue Miguel Baldoni, ganador en Entre Ríos. Los otros vencedores de la fecha fueron Santino Rossi (Maxi Rally), Alejandro Baratella (RC4), Santiago Sabbatini (RC5) y Carlos Bello (Copa Toyota). El campeonato del Rally Argentino tendrá su última fecha entre el 5 y el 7 de noviembre en Mina Clavero.