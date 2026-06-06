Scaloni define al reemplazante de Balerdi: los candidatos para ocupar su lugar en la Selección Argentina

Esta mañana se confirmó que Leonardo Balerdi se desgarró y se perderá el Mundial 2026. Luego de sufrir una lesión muscular en la práctica del viernes, la Selección Argentina comunicó a través de sus redes sociales que el defensor queda desafectado de la convocatoria.

Ante esta baja inesperada, Scaloni y su cuerpo técnico decidirán en las próximas horas quién será el reemplazante, que tendrá que ser de la prelista de 55 jugadores.

Los nombres que toman más fuerza son los de Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta. El central que jugará en Tottenham a partir de la próxima temporada se quedó a un paso de entrar en la convocatoria y tiene grandes chances.

La dificultad con el ex San Lorenzo es que es zurdo y la búsqueda sería un central diestro. Pero Nicolás Otamendi puede jugar como «2», lo que le abriría un abanico de posibilidades a la Albiceleste y le daría más chances a Senesi.

Por otro lado, está el capitán de River, que tuvo una temporada irregular con el Millonario. Debido a su actual nivel, correría desde atrás en esta pelea. Más atrás se encuentran otras alternativas como Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero.

Martínez Quarta podría entrar por la ventana a la Copa del Mundo.

También existe la posibilidad que el DT campeón del mundo decida convocar a un lateral en lugar de Balerdi. En esta posibilidad, Facundo Medina pasaría a ser considerado como central y suplente de Lisandro Martínez y se le abriría la puerta a Marcos Acuña o a Gabriel Rojas.

De todas formas, se espera que la Selección Argentina anuncie el reemplazo del jugador del Olympique de Marsella en las próximas horas, ya que el elegido deberá viajar lo más pronto posible hasta la concentración en Estados Unidos, para ponerse a disposición de Scaloni.