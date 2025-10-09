Scaloni define el equipo en la última práctica de la Selección Argentina

La Selección Argentina encara su último entrenamiento antes del amistoso de este viernes, desde las 21 en Miami, ante Venezuela en la fecha FIFA de octubre y Lionel Scaloni todavía tiene varios interrogantes por resolver en busca de equilibrio y ritmo, en una formación que puede sufrir modificaciones antes del debut.

Las dudas de Scaloni en el equipo para enfrentar en el amistoso a Venezuela

La principal duda pasa por el arco. Emiliano Dibu Martínez arrastra una molestia muscular y, aunque expresó su deseo de estar, el cuerpo técnico evaluará su evolución hasta último momento.

Si bien el arquero del Aston Villa quiere atajar, la decisión final se tomará tras la práctica de esta tarde, ya que evaluarán cómo reacciona tras su desgarro en el gemelo, que de todas maneras no lo marginó de la última presentación villana en la Premier League.

En la defensa, el esquema parecería tener forma: Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González fueron los elegidos en la prueba del miércoles, aunque podría haber algún retoque de último momento dependiendo del estado físico general del plantel.

La zona media también presenta incógnitas. Scaloni probó con Leandro Paredes como eje, acompañado por Alexis Mac Allister y la duda yace entre Enzo Fernández y Giovani Lo Celso. La elección entre ambos podría definir el perfil del equipo: más vertical y dinámico con Enzo, o con mayor control y pausa con Lo Celso.

La otra gran novedad fue la presencia de Nicolás Paz. El juvenil surgido del Real Madrid y de gran presente en el Como de Italia sumó minutos en el ensayo principal y se perfila como una de las sorpresas de la jornada.

Su buena adaptación y su entendimiento del juego convencen al cuerpo técnico, que analiza darle la oportunidad desde el inicio junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Hasta el momento, Lionel Messi no es parte del once inicial ante la Vinotinto.

Entonces, el once sorpresa que ensayó el estratega de la Selección Argentina sería el siguiente: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

