Novak Djokovic luchó y se metió en semifinales del Masters 1000 de Shanghai: enfrentará a la revelación del torneo

El serbio sigue haciendo historia en el tenis y se metió entre los cuatro mejores del prestigioso torneo. En las semis se enfrentará contra un inesperado rival. Los detalles.

Novak Djokovic batalló y se metió en semifinales del Masters 1000 de Shanghai: enfrentará a la revelación del torneo

Novak Djokovic es historia pura del tenis. El serbio de 38 años no se rinde y ya está entre los cuatro mejores del Masters 1000 de Shanghai. El actual número 5° del mundo superó en dos sets al belga Zizou Bergs y consiguió su décima semifinal en el torneo chino.

A pesar de sufrir complicaciones físicas en sus partidos pasados contra Hanfmann y Munar, el histórico tenista dejó atrás los dolores y se clasificó a la siguiente instancia con un triunfo 6-3; 7-5. Con un cuadro despejado, ya que Alcaraz no participó del certamen y Sinner abandonó en 2° ronda, Djokovic tiene claras chances de obtener un título de la categoría tras dos años. El último que logró fue el Masters 1000 de París.

Novak Djokovic se enfrentará en semifinales de Shanghai a la revelación del torneo

Luego de superar a Bergs en cuartos de final, Novak Djokovic se verá las caras contra el tapado del certamen, que viene de eliminar a un candidato al título.

El serbio se medirá frente a Valentin Vacherot, actual 202° del ranking ATP. El tenista oriundo de Mónaco eliminó en cuartos de final a Holger Rune y quiere más. Llega procedente de la Qualy y gracias a su gran actuación aparecerá desde el próximo lunes entre los 100 mejores del mundo. Con una gran condición física y una técnica sorprendente, el monegasco es el primero de su país en llegar a una semifinal de Masters 1000.

Este viernes se definen la otra semifinal de Shanghai

La actividad en el Masters 1000 de Shanghai continúa este viernes, cuando se completen los cuartos de final. Durante la madrugada argentina se pondrán en juego los últimos dos boletos para las semifinales.

La agenda de este viernes en el Masters 1000 de Shanghai: (horario estimado)

Rinderknech vs Auger-Aliassime – 4:00