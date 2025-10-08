Argentina golea 4-0 a Nigeria y se viene el duelo en cuartos del Mundial Sub 20 ante México

La Selección Argentina salió con todo y le gana a Nigeria por 4-0 en los octavos de final del Mundial Sub 20. Con un gol al minuto de juego el conjunto Albiceleste comenzó a marcar claras diferencias sobre el conjunto africano. Al finalizar la primera etapa se imponía por 2 a 0 en Santiago de Chile.

Los goles de Argentina ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Ian Subiabre pateó al arco, el rebote le quedó a Dylan Gorosito que tocó al medio para que la empuje Alejo Sarco, máximo anotador del torneo.

El delantero surgido en Vélez, actualmente en Bayer Leverkusen, lleva 4 goles en 4 partidos. Le hizo dos a Cuba en el debut y otro a Australia en el segundo encuentro. Gorosito, lateral derecho de Boca, es el máximo asistidor con 3.

A los 22 minutos, fue Maher Carrizo el que convirtió de tiro libre para ampliar diferencias en Chile y poner a la Albiceleste 2-0 arriba en el marcador.

El volante de Vélez ejecutó con precisión un remate de zurda que ingresó junto al palo izquierdo del arco nigeriano.

Luego, a los 39, el cuerpo técnico africano pidió una revisión por una supuesta falta de Tobías Ramírez en el área. El juez fue a revisarla y no cobró la pena máxima de manera correcta.

Antes de que se reanude el juego, ingresó Gianluca Prestianni en lugar de Álvaro Montoro, quien se retiró con molestias en su hombro derecho.

El que pase en este partido enfrentará el sábado a las 20 en cuartos de final a México que ayer goleó 4 a 1 a Chile, país anfitrión.

En el complemento, a los 7 minutos, una presión rápida a un tiro libre en mitad de cancha generó la recuperación de Argentina y un pase largo a Carrizo para la posterior definición del delantero ante el arquero de Nigeria.

De esa manera, el jugador de Vélez estableció el 3-0 para el equipo de Diego Placente. Con un claro dominio del equipo argentino el cuarto no tardó en llegar.

¡GOOOL ARGENTINA! 🇦🇷 ⚽ Silvetti para la personal y definición majestuosa



ARG 4-0 NIG



ARG 4-0 NIG

A los 20, el ingresado Mateo Silvetti picó habilitado y le enganchó en el área a Daniel Bameyi para sacar un zurdazo al palo más lejano de Ebenezar Harcourt. El delantero de Inter Miami anotó el 4-0 para Argentina contra Nigeria.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Valente Pierani; Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezar Harcourt; Amos Ochoche, Odinaka Okoro, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu; Daniel Daga, Israel Ayuma, Orseer Achihi, Tahir Maigana; Kparobo Arierhi y Masiru Salihu. DT: Aliyu Zubair.