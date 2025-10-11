Derrotas de Independiente y Biguá en la Liga Nacional Femenina de básquet

Independiente y Biguá dieron pelea, pero no pudieron cantar victoria en la continuidad de la Liga Nacional Femenina de básquet. Las Rojas perdieron ante Unión Florida por 65-54, en el Templo del Rock de Capital Federal, mientras que las Verdes cayeron contra Rocamora, por 61-48, en Concepción del Uruguay.

Luego del histórico debut de ambas en el estadio Ruca Che, los equipos de Neuquén tuvieron sus primeras salidas. En el caso de las Rojas ya había caído ante Ferro, en el Héctor Etchart; mientras que las Bigualas afrontaron su segundo juego en el certamen, luego de la gran victoria en el gigante del barrio San Lorenzo.

Florencia Martínez se le escapa a Briones, goleadora del Rojo. (Prensa Unión Florida)

Florida dominó, pero aparecieron señales «neuquinas»

En la cancha de Obras Sanitarias, Unión Florida marcó diferencias desde el arranque y se fue al descanso largo arriba por 41-32. Las Rojas no se entregaron, pero el equipo de Vicente López manejó el tanteador y se acomodó ante cada reacción de las neuquinas. Lo mejor de Independiente pasó por el gran aporte de Lourdes Briones y Valentina Canales, dos NyC en la provincia, que terminaron con 12 y 9 puntos, respectivamente.

Sol Depetris (13), Ana Britez (12) y Alejandra Alonso (10), ex Roja, fueron las mejores en Unión Florida; mientras que en las dirigidas por Marcelo Remolina también sobresalieron Josefina Cortez (12) y Laila Raviolo (9).

Josefina Cortez hizo un buen partido en las neuquinas. (Prensa Unión Florida)

Una Roca(mora) para Biguá

Rocamora logró su tercera victoria consecutiva en la LFB y fue ante las neuquinas de Biguá, que venían de un inolvidable triunfo sobre Independiente en el clásico. Un triplazo de Maitena Merino puso a las Bigualas en partido (44-42) en el tercer parcial, pero las locales respondieron con otra bomba de Antonella González y a partir de ahí manejaron las acciones.

El equipo de Rubén Jaime dio pelea en su primera salida. (Prensa Rocamora)

Manuela González fue la goleadora del partido con 20 puntos mientras que la interna de las neuquinas, Agustina Jourdheuil, terminó como gran figura con 19 unidades y 16 rebotes. Hubo otro doble doble de Martina Schunk en Rocamora, con 15 puntos y 18 tableros. Rocío Bereleih fue el otro punto alto de Biguá, con 12 tantos.

Info y fotos: prensa Unión Florida y prensa Rocamora