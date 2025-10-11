Otro jugador de la Selección Argentina dejó la concentración por lesión

La Selección Argentina volverá a jugar el martes contra Puerto Rico. (Foto: @Argentina)

Luego del triunfo de anoche ante Venezuela, la Selección Argentina volverá a jugar el martes contra Puerto Rico nuevamente en Miami en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

Para ese partido, informaron que no podrá jugar Enzo Fernández. El mediocampista fue desafectado de la convocatoria por una sinovitis en su rodilla derecha.

El volante de Chelsea fue titular ante Venezuela y salió a los 78 minutos para que ingrese Alexis Mac Allister. Ahora volverá a Londres para seguir su recuperación allá aunque no se trata de una lesión de gravedad.

#SelecciónMayor El futbolista de @ChelseaFC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha. pic.twitter.com/cpJymfMPly — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 11, 2025

Antes de jugar con Venezuela, también quedó desafectado Franco Mastantuono por una lesión muscular. Lionel Messi fue marginado pero podría estar con Puerto Rico.

De todas maneras, Lionel Scaloni adelantó que habrá muchos cambios de cara al segundo amistoso. «El martes seguramente jugarán todos los chicos nuevos que han venido. Espero que aprovechen la oportunidad», aseguró el DT.

Los que harían su debut en la Selección son Lautaro Rivero y José Manuel López. Aníbal Moreno también podría ser de la partida y en el arco se metería Gerónimo Rulli.