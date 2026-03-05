La historia de Tomás Aranda, el juvenil de Boca que brilló ante Lanús y sueña con seguir los pasos de Riquelme y Messi

Tomás Aranda fue titular por primera vez en Boca en la goleada ante Lanús. (Foto: Marcelo Carroll)

El mundo Boca Juniors está de fiesta porque hizo los deberes y volvió al triunfo antre Lanús, en la Fortaleza. Sin embargo, quien vivió una noche inolvidable, fue Tomás Aranda, el juvenil de 18 años que fue titular, superó expectativas y se convirtió en la figura del equipo.

📹Tomás Aranda vs Lanús.



▶️18 años, categoría 2007.



🔝Qué jugador.

El mediocampista ofensivo fue clave en el segundo gol. Picó al fondo por la derecha, envió un centro que se desvió en el arquero y Miguel Merentiel terminó empujándolo de cabeza. Fue una jugada que reflejó su capacidad de aparecer en los espacios y ser decisivo cerca del área.

¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.



📺 ESPN Premium

El juvenil entró en partido rapidamente. Pidió la pelota constantemente y actuó como conector en la generación de juego, una faceta en la que Boca venía mostrando dificultades en los últimos partidos. Su presencia volvió a darle dinámica al equipo, algo que ya había insinuado en el empate ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.

Aquella noche ingresó desde el banco y, pese a fallar dos ocasiones de gol, aportó una vivacidad que cambió la cara del Xeneize. Desde entonces empezó a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Román, Messi y Neymar la inspiración de Tomás Aranda

“Uno siempre sueña, cuando arranca de chico, con el debut como titular. Por suerte y gracias a Dios se me están dando las cosas. Hay que seguir”, expresó en una entrevista tras la valiosa victoria en condición de visitante.

“Este es mi estilo de juego. En este partido, contra un buen rival, salieron los goles, que es lo más importante. Todos me dicen que siga haciendo lo que me trajo hasta acá, que siga trabajando con humildad para que las cosas sigan saliendo”, explicó.

Luego, el joven de 18 años reveló quiénes son los futbolistas que lo inspiran. “Admiro mucho a Román, a Neymar y a Messi, que son mis referentes. También a Leandro Paredes”, enumeró.

La emoción de la mamá de Aranda tras su debut como titular: «Soy la mamá más feliz del mundo»

La emoción familiar también tuvo su momento. Tras el partido, su mamá habló y no pudo contener la felicidad por el debut como titular de su hijo. “Te amo con el alma. Soy la mamá más feliz del mundo. No te puedo decir más nada porque ya lo sabés todo”, expresó desde la tribuna.

Durante el encuentro, Aranda también se animó a un sombrero que despertó aplausos en el estadio. Su madre reaccionó con humor: “Es maleducado, ojo”, bromeó. Luego reveló el ritual que mantiene con su hijo antes de cada partido. “Hablo con él todos los días y siempre le doy mi bendición”.

"SOY LA MAMÁ MÁS FELIZ DEL MUNDO"



La madre de Tomás Aranda y unas sentidas palabras para su hijo, luego de ser la figura de Boca vs. Lanús



📺 #DisneyPlus Plan Premium

La historia de Matías Aranda en Boca

Tomás Aranda nació en 2007 en Ciudadela. Tras un breve paso por Ituzaingó, llegó a Boca y rápidamente comenzó a destacarse en las divisiones formativas. En 2023 fue capitán de la Séptima dirigida por Antonio “Chipi” Barijho y a comienzos de 2024 dio el salto a la Reserva.

En septiembre de ese año firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2029, un respaldo institucional que reflejó la confianza del club en su proyección. Durante la temporada 2025 fue una pieza clave del equipo que logró el bicampeonato de Reserva: jugó 40 partidos, marcó cuatro goles y aportó siete asistencias.

Con apenas 1,64 metros de estatura, compensa su físico ligero con agilidad, rapidez y habilidad para eludir rivales. Maneja ambos perfiles y también puede generar peligro desde media distancia.

En un sector donde Boca espera el regreso pleno de Alan Velasco y atraviesa la baja de Carlos Palacios, el juvenil de 18 años aparece como una alternativa que ya empieza a dar respuestas.

Con información de Infobae