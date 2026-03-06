Dybala fue operado en Roma: cuánto tiene de recuperación y las chances de llegar a Boca
El campeón del mundo pasará por el quirófano y estará al menos 45 días afuera de las canchas. El Xeneize quiere contar con La Joya en junio. Los detalles.
A pocos días de haber sido padre de Gia junto a Oriana Sabatini, Paulo Dybala atraviesa un difícil momento futbolístico por una lesión de rodilla. Este viernes, medios italianos aseguraron que el volante de Roma pasará por el quirófano y está afuera de las canchas, en un principio, por un mes y medio.
Según Sky Sports, la Joya, que espera poder formar parte de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, viene arrastrando problemas en su rodilla izquierda, y un dolor que sufrió durante el entrenamiento del jueves llegó a los médicos a tomar la decisión de que se someta a una artroscopía.
El procedimiento, que se realizó en la mañana del viernes fue «exploratorio para comprender mejor la rodilla de Dybala» para luego «evaluar la siguiente fase y solo entonces se podrá determinar el tiempo de recuperación». Desde enero ya se perdió seis partidos por este inconveniente: Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli, Cremonese y Juventus. Ahora, no jugaría hasta principios de mayo.
El tiempo estimado de recuperación es de 45 días, lo que lo deja sin posibilidades de estar a disposición de Lionel Scaloni para el encuentro ante España por la Finalissima.
Mientras su presente en Europa es una incognita, la opción de Boca aparece fuerte en el panorama. A pesar de las molestias en su rodilla, el Xeneize está decidido a ir a buscar a Paulo Dybala.
Boca espera por Dybala en junio
Tras no haberse ido a principios del 2026, en Italia ahora aseguran que se mantienen contactos formales entre las partes y la posibilidad empieza a tomar forma.
Las conversaciones avanzan por buen puerto, aunque la Loba tampoco quiere desprenderse de él y pretende iniciar conversaciones para extender su contrato, aunque incluiría una fuerte rebaja salarial.
