Dybala fue operado en Roma: cuánto tiene de recuperación y las chances de llegar a Boca

Paulo Dybala fue operado en Roma y no estará disponible para la Finalissima.

A pocos días de haber sido padre de Gia junto a Oriana Sabatini, Paulo Dybala atraviesa un difícil momento futbolístico por una lesión de rodilla. Este viernes, medios italianos aseguraron que el volante de Roma pasará por el quirófano y está afuera de las canchas, en un principio, por un mes y medio.

Según Sky Sports, la Joya, que espera poder formar parte de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, viene arrastrando problemas en su rodilla izquierda, y un dolor que sufrió durante el entrenamiento del jueves llegó a los médicos a tomar la decisión de que se someta a una artroscopía.

El procedimiento, que se realizó en la mañana del viernes fue «exploratorio para comprender mejor la rodilla de Dybala» para luego «evaluar la siguiente fase y solo entonces se podrá determinar el tiempo de recuperación». Desde enero ya se perdió seis partidos por este inconveniente: Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli, Cremonese y Juventus. Ahora, no jugaría hasta principios de mayo.

El tiempo estimado de recuperación es de 45 días, lo que lo deja sin posibilidades de estar a disposición de Lionel Scaloni para el encuentro ante España por la Finalissima.

Mientras su presente en Europa es una incognita, la opción de Boca aparece fuerte en el panorama. A pesar de las molestias en su rodilla, el Xeneize está decidido a ir a buscar a Paulo Dybala.

Boca espera por Dybala en junio

Tras no haberse ido a principios del 2026, en Italia ahora aseguran que se mantienen contactos formales entre las partes y la posibilidad empieza a tomar forma.

Las conversaciones avanzan por buen puerto, aunque la Loba tampoco quiere desprenderse de él y pretende iniciar conversaciones para extender su contrato, aunque incluiría una fuerte rebaja salarial.