Lema se retiró del fútbol y apuntó contra el Consejo de Fútbol: «Es muy díficil salir bien de Boca»

El defensor arribó al Xeneize en enero de 2024, en el mismo momento en que Diego Martínez asumió como director técnico. Con el entrenador al mando, fue el zaguero central titular y el período en el que más minutos disputó con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, cuando Martínez dejó Boca y asumió Fernando Gago, el nacido en Puerto Madryn dejó de ser tenido en cuenta. Solo disputó un partido más: fue ante Deportivo Riestra en La Bombonera, el 27 de octubre de 2024. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y en muchas ocasiones ni siquiera fue convocado.

Cuando Miguel Ángel Russo llegó al cargo en julio de 2025, antes del Mundial de Clubes, le comunicó que no sería tenido en cuenta, por lo que comenzó a entrenarse de manera diferenciada. «Miguel me agradeció que yo lo haya ido a buscar para hablar», reconoció Lema en diálogo con Locos x la Redonda.

El palo al Consejo de Fútbol

En junio de 2025, cuando aún le quedaban seis meses de contrato, el defensor de 35 años pidió salir del club al saber que no tendría minutos. El Consejo de Fútbol aceptó su pedido, pero con la condición de que la salida fuera mediante un préstamo o una venta, con el objetivo de obtener un rédito económico.

«Yo llegué libre a Boca, no hicieron una compra por mí. Pero bueno, el Consejo se maneja así, de una forma que ellos creen que les favorece», comentó Lema.

Luego, el defensor agregó que en el último día del mercado de pases el Consejo le dijo que, si conseguía club, se fuera. «¿A dónde querés que me vaya? Los clubes que tenía ya habían conseguido otro jugador», relató.

Además, Lema afirmó: «Es muy difícil salir de Boca y parece que siempre el malo es el jugador. Hay casos diferentes, pero es difícil llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes. En ese momento, a ellos y a mí nos convenía que me fuera. A ellos no les servía pagarme seis meses de sueldo si no iba a jugar», sentenció.

El paso de Lema por Boca

Cristian Lema llegó a Boca a comienzos de 2024 tras quedar libre de Lanús a fines de 2023. Durante su etapa en el club, disputó 34 partidos con la camiseta del Xeneize.

En ese lapso, marcó un gol -de tiro libre ante Rosario Central en La Bombonera- y aportó dos asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

Sin embargo, el recuerdo que quedó más marcado en la memoria de los hinchas de Boca fue la tarjeta roja que recibió ante Estudiantes. El Xeneize ganaba 1-0 en las semifinales del Torneo Apertura cuando el zaguero cometió un planchazo en la cara de Tiago Palacios dentro del área que derivó en un penal convertido por Edwin Cetré.

Luego, el equipo de Diego Martínez cayó en la definición por penales y se despidió del certamen, en el que había mostrado un gran nivel colectivo e incluso había eliminado a River en los cuartos de final, con victoria por 3-2 en el Mario Alberto Kempes.