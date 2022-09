Se colgó la de oro en Eslovaquia y ahora busca recursos para llegar al Mundial de canotaje, en Portugal

Hace un par de días fue recibida por honores por la gente de Choele Choel. La autobomba de los bomberos y una larga fila de vecinos tocando bocina le dio la bienvenida a Martina Catalano, quien se colgó la única medalla de oro que consiguió la delegación de palistas argentinos en los Olympic Hope Games 2022 (Juegos de Esperanzas Olímpicas) que se realizaron el fin de semana pasado en Bratislava, Eslovaquia.

La joven de 16 años terminó primera en el K1 1.000 metros, aventajando a las representantes de Hungría y Portugal, potencias mundiales en la disciplina, y ahora sus objetivos se posaban en el Mundial de Maratón que se llevará a cabo en Portugal, a fines de este mes.

A pesar del gran logro, volver a su tierra para Martina significó chocar otra vez con la realidad: la necesidad de conseguir recursos para poder regresar a Europa. Ya lo había hecho para estar en Eslovaquia, a donde pudo viajar con aportes de privados y vecinos a través de distintas rifas y colectas.

Mientras Martina competía en Eslovaquia y dejaba en lo más alto al canotaje rionegrino, en el Valle Medio las colectas para asegurar su presencia en Portugal continúan. Sin embargo, lo recaudado no alcanza para cubrir los 3.500 dólares con que debe contar cada palista argentino para llegar al Mundial.

Los vecinos de Choele Choel ayudan en lo que pueden para que sus jóvenes palistas estén en Portugal.

Su padre Mario tuvo que recurrir al banco para solicitar un préstamo para terminar de asegurar la presencia no sólo de Martina, sino también de Joaquín Catalano (17 años), quien no pudo estar en Eslovaquia, a pesar de estar clasificado, porque el Enard y la FAC (Federación Argentina de Canoas) no le gestionó a tiempo los pasajes.

Pero como Mario ya había solicitado una ayuda bancaria para la concentración de Joaquín en Paraná, con vistas a competir en Eslovaquia, esta vez no le dieron los ingresos para poder sacar otro. El padre de Martina y Joaquín, de profesión camionero, ha hecho de todo para cumplirle el sueño a sus hijos.

Joaquín Catalano se quedó afuera de la cita de Eslovaquia y ahora busca revancha en Portugal.

«Con mi mujer lo único que queremos es ver felices a nuestros hijos. Ellos aman el canotaje y hacemos lo que sea por ellos. A través de selectivos estaban clasificados para Eslovaquia (canotaje de velocidad) y para Portugal (maratón). Al primero iba a a ir Joaquín, pero desde Nación no llegaron los recuersos, y sí para Martina, que iba a ir a Portugal. Ella sí obtuvo los pasajes, fue a correr y fue la única medallista de oro de la selección argentina. El tema es que ahora para ir a Portugal tengo a los dos», cuenta Mario desde Choele Choel.

Catalano asegura que en las últimas horas llegó un aporte del Gobierno de Río Negro para repartir entre los palistas rionegrinos, «pero no alcanza para cubrir todas las necesidades. Sería ideal crear un fondo anual para nuestros jóvenes palistas que año a año deben ir al Mundial a representar al país y a Río Negro».

Los pasajes ya los tienen. Ahora resta conseguir 300 dólares para cada uno, necesarios para moverse en Portugal, y unos 120 euros de costos de inscripción y otros gastos administrativos. «El Enard y la FAC tienen algunos recursos cuando son Mundiales de velocidad, como en Eslovaquia, porque la velocidad es una disciplina olímpica. Pero la plata que aportan no es suficiente. Joaquín, como lo demostró Martina, también podría haber hecho podio. Los tiempos que se dieron (K1 1.000 en 17 años) en Bratislava, él ya los ha cronometrado», afirma Catalano padre. Joaquín, junto al Vicente Vergauven, ganaron el K2 junior en la última Regata del Río Negro.

Si la carrera contrarreloj en busca del presupuesto tiene un final feliz, el miércoles Martina, Joaquín y el resto de los palistas rionegrinos emprenderán viaje hasta Buenos Aires y desde allí partirán a Portugal para tomar parte del Mundial que se correrá entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la pista de Ponte de Lima.