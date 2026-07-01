Receso invernal y tecnología: llega una nueva colonia digital con robótica y programación gratis en Neuquén

, tendrá lugar del 13 al 24 de julio, iniciando su inscripción el 29 de junio. foto; gentileza.

Llegan las vacaciones de invierno. El receso obliga a los estudiantes a buscar otra actividad y para eso llega una nueva edición de Colonia Digital de Invierno con “Talleres lúdicos de Programación y Robótica Educativa” gratis que se realizará del 13 al 24 de julio.

La iniciativa impulsada por el ministerio de Educación de Neuquén se desplegó con otras características el pasado receso estival y llegó a 800 estudiantes. Esta vez apunta a 1.000 niños, niñas y adolescentes comprendidos entre 6 y 13 años y busca adaptarse a la realidad de cada comunidad para responder a sus necesidades, ampliar el acceso a la tecnología y promover el desarrollo de habilidades fundamentales desde los primeros años de vida.

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy destacó: «se multiplica interés y expectativa en nuestros estudiantes. Pensamos las actividades diseñadas buscando estimular la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo, habilidades que creemos son esenciales para el desarrollo integral de los niños y niñas en el siglo XXI”.

“Tenemos muy claro que si hay ofertas atractivas estas son una alternativa muy requerida por las comunidades. Queda demostrado que las estrategias clave para fortalecer a nuestro sistema educativo deben centrarse también en estos ricos procesos formativos, lúdicos y de experimentación”, agregó.

Estos talleres de invierno se trabajarán en dos grupos de 20 estudiantes por encuentro. El Nivel I comprende de 6 a 9 años, y el Nivel II va de 10 a 13 años, con una carga de dos horas por jornada. Cada encuentro con estudiantes es único y se hace dentro de un período de una semana. Esto permite que nuevos grupos se sumen y reciban la estimulación a la siguiente semana del receso de invierno.

Cómo participar

Colonia Digital de Invierno 2026 prevé un proceso de inscripción que para este año irá del 29 de junio al 3 de julio, culminando con un sorteo que se efectuará el 6 de julio. El link de inscripción es https://tecnologiaeducativa.com.ar/colonia_digital_invierno/.

La lista definitiva de quienes podrán sumarse a la propuesta será dada a conocer en forma pública, para que las familias puedan acceder a los resultados del proceso de selección aleatoria.