Río Negro presentó en Roca el programa Desafíos Rionegrinos para financiar innovación productiva

El encuentro se realizó en el auditorio de Diario RÍO NEGRO y reunió a más de 60 empresas. Foto: Juan Thomes.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU), realizó este miércoles un taller participativo con el sector privado del Alto Valle para relevar desafíos tecnológicos y productivos en el marco del programa Desafíos Rionegrinos.

El encuentro se desarrolló entre las 14 y las 16 en el auditorio de Diario RÍO NEGRO y reunió a representantes de empresas, cámaras, federaciones, pymes, asociaciones civiles, organismos de gobierno e instituciones de ciencia y tecnología.

«Participaron miembros de más de 60 empresas. Se acercaron, cámaras empresarias, cooperativas también, y autoridades en la Universidad de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue, el INTA, organismos de ciencia y tecnología también de Conicet«, indicó Daiana Neri, titular de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, en diálogo con este medio.

El taller, organizado junto a la Agencia de Desarrollo Económico Río Negro, se estructuró en cinco bloques: la apertura y presentación institucional, presentación del programa y del formulario de desafíos, trabajo participativo en mesas, puesta en común con los próximos pasos, y un cierre con espacio para consultas.

Desafíos Rionegrinos es un programa de financiamiento a la innovación desarrollado por la UPEU, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI). Cuenta con un fondo de $400 millones y financiará proyectos seleccionados con hasta $40 millones cada uno, con un plazo de ejecución de hasta 12 meses.

El esquema de trabajo se basa en un modelo de innovación por desafíos. Primero se identifican problemáticas concretas planteadas por empresas, cooperativas, cámaras empresariales, asociaciones civiles y organismos públicos y luego, universidades e instituciones de ciencia y tecnología desarrollan propuestas de solución aplicadas a esas demandas.

Neri explicó: «diseñamos este programa para generar y promover innovación. Es un financiamiento a la innovación, que básicamente se trata de construir respuestas a problemas que tenga la matriz productiva para seguir desarrollándose o mejorar, es decir, mejorar un producto, mejorar un proceso, crear un prototipo».

La funcionaria detalló que «las universidades y los organismos de ciencia y tecnología son quienes van a construir soluciones, es decir, van a ser quienes construyan la respuesta a esos desafíos».

Y agregó: «nosotros queremos proponer con este programa que se asocie el sector privado, el sector productivo con el sector de producción de conocimiento. Creemos que es un vínculo muy virtuoso».

Cuatro etapas y diez ejes estratégicos

El programa avanza en cuatro etapas. La primera, de recolección de desafíos, está abierta durante julio (con plazo hasta el 15 del mes) y permite a empresas, cooperativas, cámaras y organismos públicos presentar necesidades u obstáculos tecnológicos a través de un formulario en línea.

Durante agosto se abrirá la convocatoria para que universidades y organismos de ciencia y técnica presenten propuestas de solución, y entre septiembre y octubre se evaluarán y seleccionarán los proyectos a financiar.

«Este programa tiene cuatro etapas. La primera etapa es recolección de desafíos, que se realiza durante julio. En esos desafíos los pueden escribir pymes, cámaras, cooperativas, también sector público provincial, en base a diez ejes generales que establecimos», detalló Neri.

Entre esos ejes se incluyen minería, hidrógeno, petróleo y gas, energía nuclear, gestión del agua, agroindustria, salud, transformación digital y modernización del Estado, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, y reducción y prevención del riesgo de desastres, además de gobernanza ambiental y cambio climático.

Los desafíos relevados serán validados, clasificados y organizados por ejes estratégicos para conformar una agenda provincial de innovación, sobre la que las universidades podrán presentar sus proyectos de solución.

El encuentro en Roca fue la tercera instancia territorial del programa, después de su lanzamiento en Bariloche y en la Costa Atlántica.

Durante la actividad, distintas pymes y cooperativas plantearon inquietudes vinculadas a la falta de vínculo habitual con las universidades. «Nos decían, bueno, siempre pensé que importante sería, nos decía una pyme, asociarme con las universidades, pero en la diaria no puedo, tampoco tienen inversión para hacerlo», relató la funcionaria.

Además, remarcó que el rol del programa es financiar la solución que necesita cada empresa y, al mismo tiempo, oficiar de nexo entre los sectores. «Nosotros lo que hacemos es promover el diálogo, el encuentro entre estos sectores», sostuvo.

Neri también situó la iniciativa en el proceso de cambio de la matriz productiva rionegrina, que, afirmó, no reemplaza las actividades tradicionales sino que se complementa con la nueva matriz energética.

En ese marco, destacó: «creemos que la Alto Valle de Río Negro tiene un lugar estratégico en ser un nodo importante de logística, no solamente de logística, sino también de generación de valor, de insumos, de hospitalidad también, de servicios».

Por último, la titular de la UPEU vinculó el programa con una definición política del gobernador provincial: «tiene que ver con un mandato de Alberto Weretilneck, que en el marco de todos los desafíos que presenta cambiar la matriz productiva, hay mucho por hacer en términos de adaptar, mejorar, empoderar el sector productivo de nuestra provincia, mitigar impactos, y también, por otro lado, generar formación estratégica, desarrollar talento rionegrino».