Tres comidas rápidas sin harinas que podés preparar en menos de 20 minutos

Encontrar opciones saludables cuando hay poco tiempo puede parecer un desafío. Sin embargo, no hace falta pasar horas en la cocina para preparar un plato nutritivo. Con algunos ingredientes básicos es posible resolver almuerzos y cenas rápidas, sin harinas refinadas y con muy poca grasa.

La clave está en elegir preparaciones sencillas, con verduras, proteínas y métodos de cocción como el horno o la sartén antiadherente. Estas tres ideas pueden incorporarse fácilmente al menú semanal.

1. Bastones de espinaca al horno

Si buscás una receta diferente para sumar verduras, esta opción resulta práctica y muy rendidora.

Solo hay que mezclar espinaca picada, huevo y queso rallado para dar consistencia. Si preferís una textura más firme, podés agregar una pequeña cantidad de avena instantánea. Luego se forman bastones y se cocinan al horno hasta que queden dorados.

Podés acompañarlos con una salsa de yogur natural o con una ensalada fresca.

2. Tortilla de zapallitos lista en pocos minutos

La tortilla de zapallitos es una alternativa clásica que nunca falla.

Con zapallitos rallados, huevo y algunos condimentos se obtiene una preparación liviana y muy versátil. Se cocina con apenas unas gotas de aceite en una sartén antiadherente hasta que quede dorada de ambos lados.

Puede servirse recién hecha o fría, por lo que también resulta una excelente opción para llevar al trabajo o a la universidad.

3. Salteado de pollo con verduras

El pollo salteado con vegetales es una de las comidas más completas para quienes buscan cocinar rápido.

Cortá la pechuga en cubos y cocinala junto con verduras de estación como brócoli, zanahoria, cebolla o morrón. En apenas unos minutos tendrás un plato con proteínas y vegetales que puede completarse con semillas o un toque de salsa de soja reducida en sodio.

Cómo hacer que una comida rápida también sea saludable

Preparar platos sencillos no significa resignar calidad nutricional. Los especialistas recomiendan priorizar verduras, proteínas magras y métodos de cocción como el horno, la plancha o el salteado con poca materia grasa.

Además, cocinar porciones extra permite guardar comida para otro día y evitar recurrir a opciones ultraprocesadas cuando falta tiempo.

Con un poco de organización, estas recetas pueden convertirse en parte de una rutina saludable durante toda la semana.