Un camión despistó en la cuesta de La Rinconada de Neuquén: operativo de emergencia en la Ruta 40

Un operativo de emergencia se montó en la cuesta de la rinconada de Neuquén luego de que un camión despitará y cayera unos 100 metros al costado de la Ruta Nacional 40. Bomberos voluntarios de Junín de los Andes, personal de tránsito y trabajadores de Vialidad Nacional asisten el lugar. De acuerdo a la información que accedió este medio, una persona habría quedado atrapada adentro del vehículo. Aún se desconoce su estado.

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