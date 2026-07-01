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Sociedad

Un camión despistó en la cuesta de La Rinconada de Neuquén: operativo de emergencia en la Ruta 40

Una persona habría quedado atrapada adentro del vehículo. Bomberos, personal de tránsito y trabajadores de Vialidad Nacional asisten en lugar.

Redacción

Por Redacción

Foto: Info Los Andes.

Foto: Info Los Andes.

Un operativo de emergencia se montó en la cuesta de la rinconada de Neuquén luego de que un camión despitará y cayera unos 100 metros al costado de la Ruta Nacional 40. Bomberos voluntarios de Junín de los Andes, personal de tránsito y trabajadores de Vialidad Nacional asisten el lugar. De acuerdo a la información que accedió este medio, una persona habría quedado atrapada adentro del vehículo. Aún se desconoce su estado.

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Un operativo de emergencia se montó en la cuesta de la rinconada de Neuquén luego de que un camión despitará y cayera unos 100 metros al costado de la Ruta Nacional 40. Bomberos voluntarios de Junín de los Andes, personal de tránsito y trabajadores de Vialidad Nacional asisten el lugar. De acuerdo a la información que accedió este medio, una persona habría quedado atrapada adentro del vehículo. Aún se desconoce su estado.

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