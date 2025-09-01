Lionel Scaloni estalló por la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: «Nos mató»

A menos de un año para que comience el Mundial 2026, al que la Selección Argentina ya está clasificada, todos los focos apuntan a la Finalissima que disputará ante España. Según se conoció, todo indica que podría jugarse en marzo, aunque a Lionel Scaloni no le gustó para nada esa fecha.

El entrenador de la Albiceleste opinó sobre el cruce contra el elenco europeo y criticó la mala organización. «Hubo tiempo para hacerlo antes«, sostuvo.

Tal como ocurrió ante Italia en 2022, la Argentina tendrá un durísimo desafío en la previa del mundial que se disputará en junio. Justamente, Scaloni cuestionó este certamen y aseguró: «Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial».

La razón que llevó a que se pueda disputar recién en marzo es el calendario apretado que hay en Europa por la Nations League. En ese sentido, el DT argentino planteó en TNT Sports que «España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”.

Argentina enfrentará a España en la Finalissima

El torneo de selecciones europeo, en el que Portugal se impuso ante la Roja, hizo que no se pueda disputar la Finalissima en otra fecha, y tal como remarcó Scaloni, el continente americano quedó expuesto a la fecha que decidan desde Europa. Sin embargo, parece ser un hecho y no queda otra que aceptar y analizar al próximo rival.

“Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, concluyó sobre la Finalissima.