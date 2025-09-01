Problemas para Dibu Martínez: Manchester United llevó a otro arquero y lo marginaron en Aston Villa

Este lunes, el Dibu Martínez sufrió un inesperado giro en su carrera luego de que Manchester United desistiera de su contratación. Los Red Devils eligieron sumar al belga Senne Lammens y ahora el argentino tendrá que continuar en Aston Villa, donde fue marginado duelo de ayer.

Cuando todo parecía indicar que en el cierre del mercado de pases, que finaliza este 2 de septiembre, el gigante inglés iba a meter un bombazo y se quedaría con el arquero campeón del mundo, finalmente en las primeras horas de esta jornada se anunció el arribo del juvenil que llega desde Royal Amberes, por lo que el cupo en ese puesto quedó cubierto.

De esta manera, el guardameta de la Selección Argentina tendrá que volver a estar a disposición del entrenador Unai Emery, quien el domingo tuvo llamativas declaraciones cuando le consultaron sobre la ausencia del Dibu. «Bizot. Marco Bizot», disparó el DT y, ante la insistencia del periodista sobre quién atajaría en el futuro, reafirmó: «Marco Bizot. Se terminó el tiempo».

Por qué Dibu Martínez no irá a Manchester United

Según se conoció, había acuerdo entre los Diablos Rojos y el arquero argentino, aunque la traba estaba entre los clubes, ya que Aston Villa no aceptó las condiciones ofrecidas.

Sin embargo, luego de este inesperado giro en las negociaciones, trascendió en Europa que Galatasaray está interesado en contratarlo, aunque para que se concrete su pase tiene que resolverse en las próximas horas de este lunes.

Cabe recordar que este martes, Martínez viajará para sumarse a la Selección Argentina. Por lo que su futuro todavía es una incógnita.

Con respecto a su continuidad en el elenco de Birmingham, el experimentado guardameta tiene contrato hasta junio de 2029 y ya lleva 213 partidos con los Villanos, aunque su futuro no esta asegurado, ya que podría correr de atrás en la consideración del entrenador.