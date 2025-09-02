Selección Argentina: los puestos que preocupan a Scaloni tras el primer entrenamiento

Messi, De Paul y Paredes jugaron el domingo y no participaron de la práctica.

La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en el Predio Lionel Messi de Ezeiza de cara al cruce con Venezuela, en el Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con varios jugadores recién llegados al país, algunos realizaron tareas en el campo mientras que Lionel Messi y Rodrigo De Paul siguieron la práctica desde un costado porque el domingo disputaron la final de la Leagues Cup con Inter Miami con derrota por 3-0 ante el Seattle Sounders.

También se sumaron Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso, mientras que se espera la llegada de Dibu Martínez y Nicolás González para el entrenamiento de esta tarde.

Si bien Lionel Scaloni mantiene la base campeona del mundo, el técnico todavía debe resolver puestos sensibles que generan dudas.

Los puestos que mantienen en vilo a Lionel Scaloni

En el arco, Emiliano Martínez es la muralla indiscutida, pero su futuro en la Premier League abre incertidumbre. En la zaga, Cuti Romero es una fija, mientras que Nicolás Otamendi, a sus 37 años, continúa como referente aunque ya piensa en el cierre de su ciclo con la camiseta nacional.

La lesión de Lisandro Martínez dejó un vacío y hoy las únicas alternativas son Leonardo Balerdi y Juan Foyth, dos nombres que aún no terminan de afianzarse.

En el lateral derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen alternándose sin lograr imponerse como dueños del puesto. Molina viene de un flojo partido ante Colombia, donde sufrió con Luis Díaz, y tampoco es titular indiscutido en Atlético de Madrid.

En la banda izquierda, Tagliafico y Acuña son las opciones principales, aunque las bajas en el pasado obligaron a Scaloni a improvisar con Facundo Medina y ahora la proyección del juvenil Julio Soler aparece como alternativa a futuro.

El mediocampo es el sector que más futbolistas de buen pie tiene Argentina y con el correr de las citaciones se suman cada vez más:¿. Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni, Thiago Almada. Sin embargo, en los últimos metros de la cancha, más allá de tener a tres goleadores de la talla de Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, siguen faltando delanteros.

Ahora será el turno de José Manuel López, como en su momento fueron llamados Valentín Castellanos, Lucas Beltrán, Benjamín Domínguez, Alejandro Garnacho y Giuliano Simeone. El hijo del Cholo fue el único que pudo hacerse un lugar en la Scaloneta por su versatilidad y su incansable despliegue, como así también por su golazo a Brasil para sentenciar la paliza 4-1.

Argentina recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el Monumental, mientras que visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes, a partir de las 20, y le pondrá fin a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.