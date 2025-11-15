Se corre la 5ta etapa de la Vuelta al Valle: así está la clasificacion general

A las 14:30, en Villa Regina, se largó la anteúltima etapa de la 82° edición de la Vuelta al Valle. Es un recorrido de 11 vueltas, con una distancia total de 110 kilómetros, que se disputará íntegramente dentro de la ciudad.

El circuito comienza sobre la avenida 9 de Julio, desde la Hormiga Circular hacia la avenida Rivadavia. Desde allí se dobla a la izquierda para tomar 25 de Mayo y realizar la rotonda. Luego, los ciclistas continúan por la Ruta 22 en dirección a Allen hasta el semáforo de la calle Pioneros. La etapa finaliza frente a la Municipalidad de Villa Regina.

A diferencia de las últimas dos etapas, la jornada de hoy es completamente en el llano, sin ascensos. El principal desafío para los competidores serán las ráfagas de viento pronosticadas, que podrían influir en el ritmo de carrera.



Asi será el recorrido de la 5ta etapa de la Vuelta al Valle.

La cuarta etapa tuvo largada y llegada en Allen. Fueron 120 kilómetros en los que el pelotón llegó hasta Paso Córdoba, en General Roca. El ganador fue Mauricio Domínguez, de Rigoberto Competición, que cruzó la meta junto a Leandro Velardez y Juan Cruz Sosa, ambos de JC Competición. Los tres lograron una diferencia de dos minutos sobre el resto y, con este resultado, Velardez es ahora el líder de la clasificación general.

En esta 82° edición, Velardez aún no ganó una etapa, pero se mantuvo siempre en el podio: suma un segundo puesto y dos terceros. Detrás de él se ubica Anderson Maldonado, del Club Náutico Boca de Cufré, y completa el podio Gerardo Tivani, de JC Competición.

La Vuelta al Valle concluirá el domingo con la última etapa, nuevamente en Allen y también desde las 14:30. Será la tradicional “calesita”, un circuito urbano corto en el que los ciclistas deberán completar 11 vueltas de 10 kilómetros cada una.