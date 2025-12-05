Se corre la sexta edición de Zona 5 MTB Race en San Martín de los Andes

Los mejores corredores de la región se darán cita este fin de semana en San Martín de los Andes, donde se realizará la sexta edición de Zona 5 MTB Race, la carrera de mountain bike más desafiante de la Patagonia. En esta oportunidad, los organizadores presentan un nuevo circuito que recorrerá espectaculares senderos dentro del Parque Nacional Lanín.

La actividad comenzará el sábado 6 de diciembre, en el gimnasio Sport Tracks, donde se llevará a cabo la acreditación de corredores, entrega de kits y charla técnica. La carrera será el domingo 7, a las 9 de la mañana.

La largada será desde la Plaza San Martín, trepando por Perito Moreno, para luego ingresar a senderos en dirección a la Laguna Rosales y el cerro Colorado. Nuevos senderos, grandes vistas a la cordillera, y el mismo objetivo de llegar a lo más alto. La premiación se realizará alrededor de las 16.

Este año, Zona 5 presenta dos posibles circuitos, que permite la participación de corredores de distintos niveles, que podrán año tras año subir en distancia e intensidad. Está el habitual circuito corto, de unos 30 kilómetros, y, el más desafiante, de unos 50 kilómetros. Ambos tramos atraviesan cumbres de 1.850 metros y bajadas de más de 8 kilómetros.

¿Cuáles son las categorías de Zona 5 MTB Race?

Zona 5 MTB Race se correrá el próximo domingo en San Martín de los Andes. Se espera una gran concurrencia de deportistas, que serán divididos en seis categorías. Además, el reglamento de la carrera aclara que cada una de ellas deberá tener al menos cinco participantes.

Dependiendo la categoría, recibirán premios los 10, 5 o 3 primeros. Todos los competidores que completen la prueba serán premiados con la Medalla Finisher. También estará disponible E-Bike.

Las categorías de Zona 5 MTB Race: