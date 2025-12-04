El Rally Regional cierra en Bariloche y define a los campeones del certamen con el Coronación

Esequiel Klein, le lleva un punto a Rauly Martínez en la A6. (Foto: Gentileza Locos x el Rally)

La Clase A6 es una de las que debe definir el certamen en Bariloche. (Archivo)

Este fin de semana se disputará el Rally de Bariloche. La octava fecha del Regional, que disputará la última del año con el Rally Coronación Ciudad de Bariloche, tendrá un gran interés por lo que está en juego y las definiciones de las distintas categorías que restan consagrar a sus campeones.

La carrera tendrá a más de 50 pilotos de Río Negro, Neuquén y marcará el cierre del calendario que organizan la Federación Regional 11 y la Asociación Volantes de General Roca (AVGR).

Se trata de una prueba especial por el marco geográfico que entrega la zona cordillerana con montañas, lagos y caminos exigentes como grandes escenarios. Además, se disputará la 2° fecha del Rally Senior Patagónico.

La actividad se iniciará este viernes con la tradicional Rampa de Largada simbólica, que se llevará a cabo en el Centro Cívico a partir de las 20.

Entre sábado y domingo se desarrollará la competencia, con tramos que se repetirán en ambas jornadas, para completar un total de 95,40 km de velocidad y 205,90 km de enlace.

El gran atractivo está centrado en la definición de las divisiones que todavía restan consagrar a sus campeones. En el Regional ya se quedaron con el título Mauro Rocca, en la Clase A8; Mauro Debasa, en la RC5; Oscar Ibargüen, en la A7 y Emilio Vega, en la N1.

En tanto, restan definirse los campeonatos de la A6, donde Rauly Martínez se ubica primero, seguido por Esequiel Klein en una definición que se anticipa como ajustada en Bariloche. La N2 tiene como líder a Octavio Fernández y Marcelo Martínez le disputará el título en esta última fecha. A Fernández le restan escasos puntos para quedarse con el título.

En la A1, Alejandro Zambón es el puntero, viene de ganar en la fecha anterior y asoma como favorito en Bariloche, pero Eric Regliner no se dará por vencido y dará lucha hasta el final.

En cuanto a las etapas, la primera rendirá homenaje al recordado Miguel Debasa, fallecido recientemente, y tendrá cuatro pruebas especiales. La primera será «Estancia El Cóndor – Las Bayas», luego la PE2, denominada «Pichi Leufu – Ruta 80» recorrerá el mismo camino que la primera prueba, pero a la inversa.

La Prueba Especial 3 será «Aeropuerto – Los Hornos» y se cerrará la jornada con un tramo nuevo, denominado «Agro Vial – Bariloche del Este». El domingo se repetirán los mismos tramos, pero en diferentes horarios.