Los convocados de Río Negro para los Juegos de La Araucanía 2025: la lista completa
Este sábado comienza la 32° edición de los tradicionales juegos juveniles. Mirá acá la delegación completa y conocé donde se desarrollará cada disciplina.
Este sábado comienza los Juegos de La Araucanía, con la clásica inauguración. Será la 32° edición de la tradicional competencia juvenil, que tendrá lugar en La Pampa. Las actividades comenzarán el domingo y se extenderán hasta el jueves 11 de diciembre.
Allí, la delegación de Río Negro buscará continuar con su reinado en la competencia, ya que ganó en los últimos cinco años y va por el hexacampeonato. Los representantes de la provincia se concentrarán en Río Colorado el 4 y 5 de diciembre, para afinar los últimos detalles antes del viaje a La Pampa.
Habrán siete disciplinas que se desarrollarán en distintas sedes de la provincia: Santa Rosa albergará el atletismo, judo, futbol masculino y básquet masculino. En General Acha habrá acción en básquet femenino y parte del voley femenino, que también se desarrollará en Quehué y Ataliva Roca. En Miguel Riglos se llevarán adelante las pruebas de natación, Eduardo Castex recibirá al voley masculino y General Pico será sede del futbol femenino. Por último, Toay será escenario del ciclismo.
La delegación de Río Negro estará compuesta por 142 deportistas, con representantes de Choele Choel, Viedma, Bariloche, Cipolletti, Cinco Saltos, General Roca, Río Colorado, Villa Regina, Lamarque, Cervantes, San Antonio Oeste, Los Menucos, Luis Beltrán, El Bolsón, Allen, Ramos Mexía, General Conesa y Sierra Grande.
Los seleccionados de futbol, vóley y básquet
- FUTBOL MASCULINO:
Thiago Gastón Goy — Choele Choel
Diego Mosquera Coppola — Viedma
Gabriel David Otero — Viedma
Bruno Nahir Quilen — Viedma
Walter Ezequiel Carreras — Choele Choel
Máximo Ariel Pérez — Bariloche
Santiago Isaías Osorio — Bariloche
Lautaro Nahuel Morales — Choele Choel
Maximiliano Francisco Díaz — Choele Choel
Axel Adrián Contreras — Cipolletti
Mateo Bautista Leder Lares — Viedma
Thiago Emanuel Hernández — Cinco Saltos
Lautaro Matías Salinas — General Roca
Rocco Carusso — Viedma
Adonai Benjamín Maureira — General Roca
Elías Emiliano Orellana Montivero — General Roca
Benjamín López — General Roca
Adán Gabriel Contreras — Río Colorado
CT: Juan Manuel Iurino (Viedma), Lucas Damián Malacarne (Viedma), Daniel Eduardo Valdez (Allen)
- FUTBOL FEMENINO:
Lola Ontiveros — General Roca
Mia Yasmin Jaque — Cinco Saltos
Alina Delgado — General Roca
Valentina Eluney Morales — General Roca
Sol Valentina Pino — Villa Regina
Xiomara Yoselyn Torres Saavedra — General Roca
Narela Luján Jensen — General Roca
Lara Trincheri — Choele Choel
Tiziana Abigail Coronado — Cipolletti
Pía Thais Espinoza Paiz — Bariloche
Xiomara Aylen Ferrari González — Lamarque
Albertina Sandoval Figueroa — Buenos Aires
Luana Agostina Lagos — Cipolletti
Brisa Melani Bravo Ríos — Cervantes
María Belén Salvador — Bariloche
Jazmín Azul González — General Roca
Agustina Nicol Ramírez — General Roca
Hiara Soledad Ríos — General Roca
CT: José Luis Altube (Viedma), Christian Carlos Enei (Cipolletti), Sofía Mercedes Torretta Bassi (Viedma)
- VOLEY MASCULINO:
Franco Germán Mora – San Antonio Oeste
Franccesco Scarfo – Viedma
Dahir Naren Altmaier – Los Menucos
Agustín Franco Cosio Salas – General Roca
Matías Blanco – Luis Beltrán
Benjamín Orejas – General Roca
Joaquín Nicolás Ramírez Schtze – General Roca
Luca Agustín Real – General Roca
Laureano Malaspina – Luis Beltrán
Nahuel Cornejo – Viedma
Tiziano Dorrio – San Antonio Oeste
Valentín Nicolás Moreno Otero – Viedma
CT: Ernesto Omar Devia (Cipolletti), Hernán Tripailao Zuain (Viedma)
- VOLEY FEMENINO:
Violeta Dubosq — Viedma
María Paz González Mathe — Bariloche
Olivia Iglesias — Bariloche
Martina López — Luis Beltrán
Maitena Simoni — Cipolletti
Lucía Valentina Rivas Yasuhara — General Roca
Francesca Giuliani — Bariloche
Felicitas Balbuena — General Roca
Maia Cuñado Trevisan — Bariloche
Catalina Eden Villanova — Choele Choel
Valentina Traverso — Bariloche
Lara Celina Isasmendi — Choele Choel
CT: Hugo Javier Arroyo (JacobaccI), Silvia Noemí Zuain (Choele Choel)
- BASQUET MASCULINO
Martiniano Mujica — Viedma
Gamal Baumgartner — Viedma
Lautaro Luengo Postula — Viedma
Matías Nieves — Viedma
Juan Ignacio Bianco — Viedma
Francisco Pereyra — Viedma
Lautaro Sauer — Viedma
Santino Lenzi — General Roca
Máximo Tymkiw — El Bolsón
Benjamín Vila — Cinco Saltos
Genaro Corte — General Roca
Galo Villanova — General Roca
CT: Iván Ludueña (Viedma), Sebastián Falcón (Viedma), Alan Zambrano (Villa Regina)
- BASQUET FEMENINO
Sofía Delucchi — Viedma
Hanna Quinteros — Roca
Antonella Spikerman — Viedma
Greta Lencina — Cipolletti
Renata Cope — Regina
Tuli Sofía Fernetich — Regina
Giuliano Isabella Flores — Regina
Agostina Franquez — Roca
Uma Julieta Campidoglio Kuchma — Cinco Saltos
Evelyn Correa — Roca
Fiorella Basterra — Viedma
Oriana Aravena Muñoz — Roca
CT: Janet Roxana Martínez (Cipolletti), Alejandro Paniagua (Regina), Sofía Urriza (Viedma)
Los seleccionados de natación, atletismo, judo y ciclismo
- NATACIÓN MASCULINA
Marco de Angelis – Allen
Valentín O’Rourke – Allen
Gonzalo Troyon – Bariloche
Alejo Cabanillas – Bariloche
Santiago Vázquez – Allen
Federico Bottos – General Roca
- NATACIÓN FEMENINA
Delfina Giraldes – Bariloche
Mía Freedman – Bariloche
Magali Giménez – General Roca
Chiara Barlani Monzani – Cipolletti
Lola Jaime Vasallo – General Roca
Anna Campos Mariconda – General Roca
CT: Jorge García (Cipolletti), María Celeste Henriquez (Villa Regina), Marcelo Loncomilla (Choele Choel)
- ATLETISMO MASCULINO:
Damián Suárez Kreiber — Viedma
Ian Román — Cervantes
Álvaro Simón — Viedma
Máximo Biliansky — General Roca
Franco Soria — Bariloche
Erik Calvo — Viedma
Aarón Figueroa — Allen
Julián Saa Garrido — Allen
Thiago Suárez — General Roca
Valentín Doñate — Viedma
Diego Torres — Bariloche
Leonel Morales — Allen
Leandro Tinte — General Roca
CT: Víctor Gómez Silva (Viedma), Martín Vitanzi (Viedma)
- ATLETISMO FEMENINO:
Sophia Nicoluk – Ramos Mexía
Antonella Rodríguez Tapia – Viedma
Julie Flor – Cervantes
Lilen Rajneri – General Roca
Ayelén Tomasini – Viedma
Brisa Treccañao — Cipolletti
Yasmin Calvo — Viedma
Mia Marco Videla — General Roca
Violeta Vincens — Bariloche
Eugenia Zbrun — General Roca
Azul Sandoval — General Roca
Maite Agustina Almendra — Bariloche
Bianca Quinchu — Ramos Mexía
CT: Guillermo Paolini (General Roca), Gisela Saldaño (Viedma)
- JUDO MASCULINO
-55 kg — Felipe Cares — Cipolletti
-60 kg — Ignacio Rivero — Cipolletti
-66 kg — Ian Figueroa — Cinco Saltos
-73 kg — Julián Villca — Viedma
-81 kg — Santiago Bologniessi — Viedma
-90 kg — Joaquín Cordero — Viedma
- JUDO FEMENINO
-57 kg — Milagros Bologniessi — Viedma
-63 kg — Briana Martínez — Bariloche
-70 kg — Umma Martínez — Bariloche
-78 kg — Mía Sáez — Cinco Saltos
CT: Gerardo Chandia (Cinco Saltos), Julián Bologniessi (Viedma), Ludmila Pisciotto (Viedma)
- CICLISMO MASCULINO
Valentín Marín Mardones — Allen
Sebastián Matucci — Cinco Saltos
Valentín Lucas Petit Gean — General Roca
Santino Alejo Pavez — Cinco Saltos
Jesús José Orellana Barra — Cinco Saltos
CT: Juan Pablo Raffler (Viedma), Walter Daniel Lamborisio (Viedma), Rolando Javier Rodeland (Sierra Grande)
- CICLISMO FEMENINO
Isabella Carnicero — Choele Choel
Virginia Stefanía López — General Conesa
Priscila Ailín Rasgido Roldán — Sierra Grande
Camila San Román Fernández — Choele Choel
Valentina Orocito — General Roca
CT: Brenda Anahí Mardones (Allen), Daniela Valentina Muñoz (Cinco Saltos)
Comentarios