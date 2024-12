Se entregan los Premios The Best con Lionel Messi entre los candidatos: a qué hora y dónde ver en vivo

Esta tarde se celebrarán premios The Best, ceremonia en que la FIFA reconoce a los mejores del mundo durante el 2024. La novena edición tendrá lugar en Doha, Qatar y Lionel Messi, elegido mejor futbolista del planeta en la edición pasada, buscará defender su cetro.

En Doha (Qatar), a través de una gala virtual que se llevará a cabo a partir de las 14 (hora de Argentina), se conocerán a los mejores futbolistas, entrenadores, arqueros de las ramas masculina y femenina, el mejor gol (Puskás) y hasta el fanático más destacado. El evento será transmitido en vivo para todo el mundo por el sitio oficial FIFA.com.

Lionel Messi está en la lista de candidatos para mejor jugador del Mundo, un lauro que ya obtuvo en 2019, 2022 y 2023, mientras que Lionel Scaloni espera imponerse como el entrenador más destacado y el custodio del arco de Aston Villa, Dibu Martínez, querrá repetir la alegría experimentada en octubre pasado cuando se alzó con el Premio Lev Yashin, en el marco del Balón de Oro 2024.

La diferencia de este año es que la velada será de manera virtual ante la imposibilidad de garantizar la asistencia de los protagonistas por las obligaciones deportivas a las que están sujetos por la programación de partidos.

Todos los argentinos nominados al Premio The Best

Lionel Messi – Mejor futbolista del año

Lionel Scaloni – Mejor entrenador del año

Emiliano Martínez – Mejor arquero del año

Alejandro Garnacho – Premio Puskás al mejor gol del año

Walter Bou – Premio Puskás al mejor gol del año

Los nominados para el Premio The Best al mejor jugador del mundo

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Rodri (España), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Lamine Yamal (España), Barcelona

Los nominados para el Premio The Best a los mejores entrenadores del año

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Los nominados para el Premio The Best a los mejores arqueros del año

Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain)

Ederson (Brasil y Manchester City)

Andriy Lunin (Ucrania y Real Madrid)

Mike Maignan (Francia y AC Milán)

Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)

David Raya (España y Arsenal)

Unai Simón (España y Athletic Club)

Cómo funciona el sistema de votación de la FIFA

Existen cuatro jurados en la votación: los capitanes y entrenadores de las respectivas selecciones masculinas y femeninas adheridas a la FIFA, un representante de los medios de comunicación de los países y una cuarta pata ligada a los fanáticos que pudieron votar a través de la web oficial hasta el martes 10 de diciembre.

Este año, por primera vez, los aficionados han concedido su voto a las categorías The Best al once masculino y femenino de la FIFA. Para cada una de estas categorías, la afición eligió a sus futbolistas favoritos de una lista de 77 nominados y los encuadró en una de las formaciones tácticas predefinidas, a fin de formar su equipo. Sus votos tuvieron el mismo peso que los del panel de expertos.