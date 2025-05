Marcos Rojo confirmó que Mariano Herrón será el DT de Boca por el resto del torneo

Boca busca al reemplazante de Fernando Gago en la dirección técnica y mientras se especula con la posibilidad de que llegue Gabriel Milito, continúa con su interinato Mariano Herrón, habitual piloto de tormentas que ya estuvo en el 1-1 con Tigre en Victoria.

Uno de los símbolos del equipo,Marcos Rojo, despejó las dudas y reveló lo que ocurrirá en el futuro inmediato: «Hoy nos confirmó a todos que iba a ser él el técnico en el resto del torneo».

En diálogo con ESPN, el zaguero expresó que «a Herrón lo conozco hace tiempo, es un gran entrenador, sabe mucho y es una gran persona. Trabaja mucho y nos ayuda».

HERRÓN, EL DT DE BOCA EN LO QUE RESTA DEL TORNEO APERTURA



Marcos Rojo brindó detalles de la charla del actual entrenador xeneize con el plantel.



Rojo reconoció que «después de lo que pasó con la Libertadores, estamos obligados a salir campeones. Parece que sólo la presión la tiene Boca y nadie más, que somos los únicos que tenemos que ganar siempre. Pero no es fácil, si yo que tengo 35 años siento la presión, imaginate los chicos».

«En Manchester United, el más grande de Inglaterra, perdíamos y la gente te pedía fotos. Acá no es así, las cosas no son tan fáciles cuando las cosas no van bien, tenés que estar fuerte de la cabeza», reconoció.

"ACÁ PARECE QUE LA PRESIÓN DE SER CAMPEÓN SOLO LA TIENE BOCA"



¿Coincidís con Marcos Rojo?



El ex Estudiantes confesó que «quiero llegar a la final con River o con el que sea para ser campeón con este club», y de cara al Mundial de Clubes consideró que «el grupo que nos tocó es muy parejo, sacando al Bayern Munich. Soy consciente de que tranquilamente podríamos pasar de grupo. Definimos con Benfica gran parte del grupo en el primer partido. Hay que sacar un buen resultado y ver qué pasa después. Pasar la fase sería muy lindo para nosotros».

Acerca de su futuro, el futbolista de 35 años explicó que «tengo contrato hasta diciembre, no pensé ni charlé con nadie. Hay mucha confianza con Román (Riquelme) y con los chicos del Consejo. No sé cuáles son sus planes, pero si es para quedarme o irme, no va a haber ningún problema, se decidirá en el momento y va a ser rápido. Si quieren que siga, seguiré, y si no les daré la mano y seguiré mi camino, no pasa nada».

Finalmente, sobre la posibilidad de que Milito sea el próximo conductor Azul y Oro, afirmó que «a Gabi lo conozco de la Selección y de Estudiantes. Es una gran persona y un gran compañero, un excelente ser humano y entrenador».