Se fue otro de los «borrados» de River y ahora quedan nueve

El grupo de apartados que entrena en el predio de Cantilo a la espera de resolver su futuro en River perdió a uno de sus integrantes. Álex Woiski, quien llegó a principios de temporada por pedido de Marcelo Gallardo, rescindió su contrato, de común acuerdo con la dirigencia.

El punta de 20 años tenía un vínculo por dos años y medio y una cláusula de salida de 100 millones de euros. No jugó en primera división, pero sí lo hizo en el equipo de Reserva, con 18 presencias, dos goles y dos asistencias.

El delantero, nacido en Mallorca, no alcanzó a debutar en la primera.

El quinto jugador que deja River

Woiski formó parte de la lista de 14 jugadores que fueron apartados hace dos meses, luego de la caída ante Belgrano de Córdoba, en la final del torneo Apertura de la Liga Profesional. Y con esta salida, ya son cinco los futbolistas del Millonario que abandonaron la institución.

El juvenil se sumó a Paulo Díaz, quien rescindió para seguir su carrera en Atlanta United, Maxi Meza, quien volvió Independiente; Andrés Herrera, vendido a Columbus Crew; y Santiago Lencina, quien llegó a un acuerdo con el Burgos de la segunda división de España.

Los 9 que siguen en Cantilo

Liderados por Germán Pezzella, son nueve los jugadores que todavía no resuelven su futuro y entrenan en el predio de Cantilo. Además del campeón del mundo, están Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Matías Viña, Kendry Páez, Ian Subiabre y Giuliano Galoppo.

En el arranque de la semana, surgió la noticia sobre un pedido para que Pezzella y Bustos puedan volver al equipo principal. Sin embargo, esto fue descartado por la comisión directiva, que sigue con la idea de negociar a todos los apartados.