La fuerte autocrítica de Coudet tras una nueva derrota de River: «Me está costando»

River volvió a mostrar una mala imagen y perdió 1-0 ante Gimnasia en La Plata. Con esta nueva derrota en el Bosque, el Millonario llegó a las cuatro derrotas consecutivas por torneos de AFA y todavía no conoce el triunfo en este semestre.

Tras una nueva caída, Chacho Coudet dio la cara en conferencia de prensa y habló de este complicado momento: «Muy difícil, hay trabajar, tenemos que mejorar mucho, levantar los niveles».

River no levanta cabeza a pesar de la llegada de refuerzos de elite.

Luego, el DT se sinceró sobre su tarea: «River es el equipo que más me está costando. Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue». Y avisó cuál puede ser la solución al problema: «Para revertir esta situación necesitamos seguir trabajando. Se está completando un grupo con jugadores buenos y vamos a traer muchos jugadores más: tres o cuatro en distintas posiciones«.

Más adelante, habló sobre la presión que significa estar en el banco de River: «No estamos acostumbrados a esta situación. La planificación nos está llevando más de lo que pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy, y que River no te da tiempo ni margen. Hay que ganar y ganar mucho».

Para cerrar, le consultaron sobre los futbolistas apartados y respondió sin pelos en la lengua: «Ya opiné del tema y no es un tema que quiera retomar. No soy yo el indicado, así que simplemente te puedo decir eso».

El Millonario buscará el camino del triunfo el próximo domingo cuando reciba a Rosario Central a las 19:15, por la tercera fecha del Clausura. Coudet y sus futbolistas saben la necesidad de sumar de a tres, ya que en caso de no hacerlo habrá un Monumental hostil que de a poco va perdiendo la paciencia.