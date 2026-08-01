Día de la Pachamama 2026: el ritual para soltar las malas energías y agradecer en este 1 de agosto

Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una de las tradiciones más antiguas y arraigadas de los pueblos andinos. La fecha invita a agradecer a la Madre Tierra por todo lo recibido, renovar la energía y dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar.

En provincias del norte argentino, Bolivia, Perú y otras regiones de Sudamérica, esta ceremonia se mantiene viva desde hace siglos y hoy también es adoptada por muchas personas que buscan hacer una pausa, conectar con la naturaleza y comenzar un nuevo ciclo con una mirada más consciente.

¿Qué representa la Pachamama?

En la cosmovisión andina, la Pachamama simboliza a la Madre Tierra, fuente de vida, alimento y abundancia. Más que una celebración, el 1 de agosto es considerado un momento para agradecer, pedir protección y devolver simbólicamente a la tierra parte de lo que brinda durante el año.

Las tradicionales ofrendas con alimentos, bebidas, flores o hierbas buscan expresar respeto por la naturaleza y fortalecer el vínculo con el entorno.

Un ritual para dejar atrás lo que ya no suma

Una práctica sencilla que muchas personas realizan durante esta fecha consiste en escribir en una hoja todo aquello que desean soltar.

Pueden ser miedos, preocupaciones, enojos, bloqueos emocionales o situaciones que sienten que ya cumplieron un ciclo.

Una vez terminado, el papel puede romperse y enterrarse en una maceta o desecharse fuera del hogar, acompañando ese gesto con la intención de dejar atrás esas cargas y abrir espacio para una nueva etapa.

Más allá del simbolismo, el ritual propone un momento de reflexión para reconocer qué aspectos de la vida ya no tienen lugar y cuáles se desean fortalecer.

Cómo hacer una ofrenda a la Madre Tierra

Otra costumbre habitual es preparar una pequeña ofrenda con elementos naturales.

Flores, semillas, frutas, hojas aromáticas o hierbas son algunas de las opciones elegidas para expresar gratitud.

Durante ese momento, muchas personas agradecen en voz alta por la salud, la familia, el trabajo o los aprendizajes del último año, con la intención de comenzar agosto desde un lugar de mayor equilibrio y conexión con el presente.

Un día para renovar la energía

Para quienes siguen prácticas espirituales o energéticas, el 1 de agosto también es considerado un momento propicio para realizar meditaciones, limpiezas energéticas, armonización de chakras o ejercicios de introspección.

La idea central es la misma: liberar aquello que pesa para dar lugar a nuevas oportunidades.

Más allá de las creencias personales, el Día de la Pachamama se ha convertido en una fecha que invita a detener el ritmo cotidiano, agradecer lo vivido y comenzar un nuevo ciclo con una mirada renovada sobre uno mismo y el vínculo con la naturaleza.