Nueve argentinos participarán del Masters 1000 de Montreal: los rivales de cada uno

Este domingo comienza el Masters 1000 de Montreal que tendrá la participación de ocho tenistas argentinos en el cuadro principal. Los representantes albicelestes ya conocen cómo será su camino en el torneo canadiense. El torneo se disputa en canchas duras y sirve de preparación para el US Open.

Francisco Cerúndolo (20°) y Tomás Etcheverry (31°) debutarán recién en la segunda ronda al estar dentro de los 32 preclasificados del certamen. Ambos no atraviesan su mejor momento de la temporada y buscarán llegar lejos ante la baja de varios candidatos.

Etcheverry buscará llegar lejos en tierras norteamericanas.

Por otro lado, Mariano Navone (44°) tendrá un duro inicio ante el italiano Berrettini (41°), a quien todavía no pudo vencer en tres enfrentamientos. Juan Manuel Cerúndolo (50°), el menor de los hermanos, se verá las caras contra el serbio Medjedovic (73°), con quien tiene un historial negativo de 0-2.

Además, Sebastián Báez (53°) jugará contra el italiano Bellucci (81°). Será el primer duelo entre ambos. De un gran presente, Román Burruchaga (58°) y Thiago Tirante (64°) saltarán a la cancha para medirse a un jugador proveniente de la Qualy, respectivamente.

Por último, Camilo Ugo Carabelli (75°) se enfrentará al siempre duro el británico Cameron Norrie (39°). A esta lista se podría sumar Marco Trungelitti, que está disputando la clasificación. Si hoy gana, se mete al cuadro principal.

El Masters 1000 de Montreal no contará con la presencia de grandes figuras, como Sinner, Alcaraz y Djokovic. De esta forma, el alemán Alexander Zverev (2°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (4°) serán los máximos candidatos al título.

Por otro lado, el torneo femenino se disputará en la ciudad de Toronto y tendrá una sola representante argentina. Solana Sierra (86°) deberá esperal rival, ya que debutará con una tenista proveniente de la Qualy.