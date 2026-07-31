La FIFA desistió de su proyecto para sumar capital privado: los detalles del comunicado oficial

La iniciativa impulsada durante la gestión de Gianni Infantino había generado rechazo entre dirigentes.

La FIFA decidió no avanzar con el proyecto que buscaba crear una nueva empresa para concentrar parte de sus negocios comerciales y habilitar el ingreso de inversores externos. La iniciativa, impulsada durante la gestión de Gianni Infantino, había generado rechazo entre dirigentes y una fuerte división dentro del fútbol internacional.

El organismo que regula el fútbol mundial había presentado un ambicioso plan para crear una sociedad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que reuniría distintos activos y fuentes de ingresos de la entidad.

Entre ellos se encontraban los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de los principales torneos de la FIFA, incluido el Mundial.

El objetivo era ampliar los recursos disponibles para financiar el desarrollo del fútbol, especialmente en los países que requieren un mayor respaldo económico.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos entre distintas confederaciones y dirigentes del fútbol mundial. Frente a las críticas y a las diferencias internas, la FIFA resolvió retirar el proyecto.

El comunicado de la FIFA

La institución confirmó la decisión a través de un comunicado difundido este viernes.

«Después de escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar», señaló la FIFA.

Y agregó: «Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará».

En el texto, el organismo sostuvo que el proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo fortalecer a las asociaciones miembro y promover el desarrollo del fútbol a nivel global.

También remarcó que la iniciativa solo avanzaría si contaba con el respaldo mayoritario de las asociaciones y después de un proceso de consulta con las confederaciones, el Consejo de la FIFA y otros actores vinculados al deporte.

De cara al futuro, la FIFA informó que buscará reunir a las partes involucradas durante las próximas semanas para continuar trabajando en nuevos mecanismos que permitan impulsar el crecimiento del fútbol y fortalecer a los países que necesitan mayor apoyo.

La decisión representa un cambio de rumbo para uno de los proyectos comerciales más ambiciosos impulsados por la conducción de Gianni Infantino.