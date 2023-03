«Se quedó sin nafta»: la explicación de la familia de Brian Fernández que echó por tierra su desaparición

Luego del misterio generado en las últimas horas, finalmente se supo que el futbolista Brian Fernández no está desaparecido. Así lo confirmó su pareja Araceli Fessia y su representante Christian Bragarnik, quienes además se encargaron de esclarecer los hechos entorno al hallazgo del lujoso auto del delantero en un barrio peligroso de Santa Fe.

Según reportó el diario Clarín, el auto que apareció destrozado esta mañana en Peñaloza y Doldán le pertenece a una mujer, aunque el deportista lo utiliza regularmente para transportarse. También informaron que el jugador de 28 años se encontraba durmiendo en la casa de su tío al momento de la aparición del vehículo.

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó”, aseguró Fessia.

La preocupación sobre el paradero del futbolista había aumentado tras sus repetidas faltas a los entrenamientos del Club Colón, donde se desempeña. Incluso, se supo que el entrenador Néstor Gorosito decidió apartarlo del plantel profesional.

Algunas fuentes policiales habían deslizado esta mañana que el supuesto ataque se trataría de un ajuste de cuentas por una deuda del futbolista.

Una vecina le había comentado al medio UNO Santa Fe que el auto está en ese lugar desde el domingo por la mañana y que alguien que circulaba en moto se llevó a la persona que estaba en el interior del rodado.

Braian Fernández y su lucha contra las adicciones

Brian hace tiempo lucha contra las adicciones y retornó a Colón luego de su fallido intento de jugar en el fútbol chileno. Tiene contrato vigente hasta junio, pero por ahora no fue convocado a ningún partido del Sabalero ni de Primera ni de Reserva.

“Lo llevé a mil lugares. Ya no sé qué más hacer. Es un muy buen chico”, comentó el representante del jugador, quien puso dinero de su bolsillo para someterlo a costosos tratamientos de rehabilitación.