Se terminó el sueño argentino: Solana Sierra cayó ante Siegemund y se despidió de Wimbledon

Este domingo, la ilusión argentina en Wimbledon llegó a su fin en singles. Solana Sierra, la gran sorpresa, finalizó su recorrido en la actual edición del Grand Slam londinense, donde quedó eliminada en octavos de final ante Laura Siegemund por por 6-3 y 6-2 en 1h20m.

La marplatense se había metido en el cuadro principal del certamen como lucky loser, pero no pudo estirar su buen presente. En el primer set solo pudo conectar tres tiros ganadores, pero cometió 21 errores no forzados (29 en todo el duelo). Además, no pudo aprovechar dos chances de quiebre para adelantarse en el marcador.

Mientras que en el segundo capítulo, la tendencia del encuentro no tuvo sobresaltos pese a la interrupción por las precipitaciones. Siegemund continuó firme en su estrategia, mientras que Solana no pudo volver a su eje ni tampoco marcó diferencias con sus virtudes.

Más allá de la derrota, Sierra cambió su papel de cara al futuro. De Londres se irá con 235 puntos en el bolso y 35 puestos ganados en el ranking. De esta forma, en una semana aparecerá en el puesto 66 del mundo, lo que le permitirá disputar los grandes certámenes del circuito. Además, será la tenista N°1 del país.

La ilusión argentina continúa en los dobles de Wimbledon

Por otra parte, todavía continúan argentinos en Wimbledon pero en la categoría dobles. Los que siguen en pie son: Guido Andreozzi (hace pareja con el brasileño Demoliner), Horacio Zeballos (comparte con el español Granollers) y Andrés Molteni junto a Máximo González.

Los cuatro tendrán acción este lunes en los octavos de final. Andreozzi-Demoliner se medirán ante los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, Zeballos-Granollers irán contra el indio Yuki Bhambri y el estadounidense Robert Galloway, mientras que Molteni-González se cruzarán con los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.