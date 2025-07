Por qué Franco Colapinto no corrió en la Fórmula 1: «Algo está roto, Dios mío»

Franco Colapinto abandonó antes de la largada en el Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1, que se corrió este domingo en Silverstone. Alpine había comunicado en la previa que hubo cambios en el monoplaza y finalmente el argentino no pudo competir.

Según dieron a conocer desde la escudería francesa, se realizaron cambios en los componentes de la unidad de potencia de su vehículo, por lo que el oriundo de Pilar debía largar desde el Pit Lane.

Entre los cambios que realizaron en el vehículo, informaron que se modificó el motor de combustión interna, turbocompresor, unidad generadora de calor, unidad generadora de energía cinética, acumulador de energía, central electrónica de control y sistema de escape.

«Hicimos varios cambios en el auto. Cambiamos el motor, toda la unidad de potencia. Por eso largo desde boxes, para no penalizar otra carrera», describió Colapinto en Espn en la previa de la carrera. Y agregó que «por el problema que tenemos de energía, es mejor la lluvia porque no tenemos ese problema. Para Pierre en especial, que llueva es mucho mejor. Estábamos probando cosas en el auto. Hicimos un cambio para ver si ayuda en un problema que tenemos de balance mecánico».

Sin embargo, cuando estaba por largar desde boxes, el vehículo no respondió y Colapinto abandonó antes del inicio de la carrera. Un fin de semana para el olvido para el piloto argentino en Silverstone.

El enojo de Colapinto tras abandonar en Silverstone

Franco Colapinto mostró su frustración luego de abandonar antes de la largada en el GP de Gran Bretaña: «Hay algo que está roto. ¿Qué carajos?». Y sentenció en la radio: «Dios mío. Es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo».

La comunicación de Colapinto con Alpine por radio

–Franco Colapinto: ¡Algo está roto! ¿Qué carajos? ¿Qué? Dios mío…

–Stuart Barlow: Estamos en segunda marcha, estamos en segunda marcha. Inicio del MGUCK, por favor.

-Colapinto: Es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo. Oh, amigo…

-Barlow: Ok, amigo. No estoy realmente seguro de qué está mal acá, amigo. Se nos trabó la marcha y no podemos salir.

-Colapinto: Dios mío. ¿Cómo? No lo puedo creer. Amigo…