¿Se van? Paulo Díaz y Jeremías Ledesma, muy cerca de irse de River

El mercado de pases está al rojo vivo. River ya empezó la pretemporada y el rearmado del plantel para 2026. Luego de la llegada de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el Millonario piensa en la salida de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el entrenador.

Uno de ellos es Paulo Díaz. El central de la selección chilena tuvo un muy mal 2025, donde pasó de ser titular indiscutido a no ser tenido en cuenta por Gallardo. Tal es así, que todo parece indicar que ni siquiera viajará a la pretemporada, que se realizará en Punta del Este y San Martín de los Andes. Por eso, la dirigencia riverplatense le busca una salida.

En los primeros días del mercado de pases, el defensor recibió sondeos del futbol brasileño, chileno y árabe, donde ya tuvo un paso en 2018. Desde el país asiático podrían igualar el salario del jugador, pero Díaz tampoco tiene intenciones de alejarse de su tierra natal y priorizaría la cuestión familiar.

Otro que tiene los días contados en Jeremías Ledesma. El arquero, que llegó al club a mediados de 2024, solo disputó cuatro partidos este año y tiene intenciones de sumar minutos. Con Franco Armani intocable en el arco, el futbolista de 32 años sabe que no tendrá las oportunidades deseadas en la próxima temporada.

Quien se movió rápido fue Rosario Central, que busca repatriar al arquero. Hace días, la dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso envió una oferta formal a River. En el Millonario contraofertaron e incluyeron a la operación a Santiago Segovia, joya de 18 años, actualmente en el Canalla.

Rápidamente la respuesta fue negativa por parte de Central. Por este motivo, las negociaciones están en stand by, pero se espera que continúen en los próximos días. Si no se cierra la salida al canalla, el «1» podría recalar en Talleres de Córdoba, que busca arquero ante una posible salida de Guido Herrera al Inter Miami. Además, Ledesma tiene algunas ofertas del exterior. Por ahora, se entrena con normalidad y viajaría a la pretemporada.

La situación con Sebastián Boselli es diferente. El central uruguayo planea salir de River y recibió ofertas desde su país. Peñarol fue el primer interesado, pero también llegó un sondeo de Getafe. Hasta el momento, las negociaciones están paradas, pero en las próximas horas se esperan algunas novedades.