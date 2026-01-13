SUSCRIBITE Diario papel
Se viene la fiesta de los chicos: presentaron el 38° Mundialito Infantil de Clubes

De la presentación del torneo de fútbol infantil que comenzará el 21 de enero, participaron dirigentes del club Deportivo Roca y autoridades provinciales. Se dieron a conocer distintos detalles de la competencia.

Redacción

Por Redacción

Dirigentes de Deportivo Roca brindaron detalles del certamen que se jugará a partir del 21 de enero.

En el complejo del club Deportivo Roca, se realizó este martes al mediodía la presentación oficial del 38° Mundialito Infantil de Clubes, el tradicional certamen organizado por la entidad Naranja que se disputará del 21 de enero al 1 de febrero y reunirá a 250 equipos.

A lo largo del lanzamiento se destacó la idea de que el Mundialito debe ser “la fiesta de los chicos”, dándole un valor agregado a la importancia de inculcar los valores del deporte, el respeto y la convivencia dentro y fuera de la cancha.

En ese sentido, se remarcó que la organización será estricta en los controles y que se aplicarán sanciones severas ante cualquier conducta que se aparte de lo deportivo, tanto de jugadores como de adultos.

Desde la comisión directiva y el Comité Organizador, brindaron detalles de la organización y valoraron la recuperación de plazas históricas como Viedma y Cipolletti, que volverán a ser subsedes del certamen, ampliando el alcance regional del torneo.

Dirigentes de Deportivo Roca y distintas autoridades estuvieron en la presentación del Mundialito.

También se confirmó que participarán 250 equipos, distribuidos en nueve categorías, desde 2011 hasta 2019/20, siendo la categoría 2013 la central de esta edición.

En cuanto a los partidos, se disputarán en 10 escenarios deportivos de General Roca y otras localidades de la región, y se indicó que habrá especial cuidado en los horarios de disputa de los partidos y las temperaturas de esos días.

Cabe destacar que el encuentro contó con la presencia del presidente del club, Jorge Escaris, el vicepresidente Fabián Zgaib, integrantes de la comisión directiva y del Comité Organizador, además de autoridades provinciales, entre ellas el secretario de Deporte de Río Negro, Nahuel Astutti.

Los precios de las entradas en Roca

En cuanto a los valores de las entradas para la inauguración en el estadio Luis Maiolino, el 21 de enero, donde desfilarán y se presentarán todos los clubes participantes en la competencia, lo precios son los siguientes: Damas y Caballeros (desde 13 años): $10.000; Jubilados y Menores (8 a 12 años): $7.000; Menores de 7 y personas con discapacidad (con CUD): no pagan.

En tanto, para los partidos, que se disputarán del 22 al 1 de febrero, los valores de las entradas serán: Damas y Caballeros (desde 13 años): $5.000; Jubilados y Menores (8 a 12 años): $3.000; Menores de 7 años y personas con discapacidad (con CUD): no pagan 

Vale destacar que se trata de valores de referencia para Roca, que fueron sugeridos al resto de las subsedes, aunque cada una tendrá de definir su propio importe.


