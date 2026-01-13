El Argentina Open 2026 tiene lista confirmada: un Top 5 del ranking y 6 locales
La vigésimo sexta edición del ATP 250 de Buenos Aires ya tiene a sus tenistas confirmados, con Lorenzo Musetti como el máximo favorito del cuadro.
Del 7 al 15 de febrero, las míticas canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club volverán a recibir uno de los torneos más prestigiosos de Latinoamérica, con una lista de convocados que promete un gran espectáculo.
El ATP 250 de Buenos Aires contará con la presencia de seis argentinos: Francisco Cerúndolo (20°), Sebastián Báez (39°), Camilo Ugo Carabelli (47°), Tomás Etcheverry (61°), Francisco Comesaña (68°) y Mariano Navone (74°).
Cerúndolo será el segundo mejor preclasificado, solo por detrás del máximo candidato al título, Lorenzo Musetti, actual top 5 del circuito.
El cuadro principal también tendrá a Luciano Darderi (24°), João Fonseca (30°), Lorenzo Sonego (40°), Daniel Altmaier (44°), Alexandre Muller (50°), Matteo Berrettini (56°), Damir Džumhur (66°), Pedro Martínez (71°), Cristian Garin (80°), Alejandro Tabilo (81°) y Filip Misolic (82°).
Además, el francés Gaël Monfils ingresará al torneo mediante una wild card, a sus 38 años, aportando experiencia y jerarquía al cuadro principal.
En 2025, el campeón fue el brasileño João Fonseca, quien con apenas 18 años venció a Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (1), convirtiéndose en el sudamericano más joven en ganar un título en la era ATP (desde 1990).
