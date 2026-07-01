Sebastián Villa, cada vez más cerca de arreglar su vuelta a Boca Juniors

Todo parece estar encaminado para que Boca Juniors concrete la llegada de un jugador al que hace tiempo intentan repatriar. El colombiano Sebastián Villa tendría acordado su contrato y estaría a un paso de regresar a la entidad Xeneize.

El ahora equipo de Rodolfo Arruabarrena, que viene de asegurar las llegadas de Leandro Lozano y Álvaro Montero, sumaría al delantero de gran presente en las últimas temporadas con Independiente Rivadavia de Mendoza.

La vuelta de Villa ha sido hasta ahora una de las grandes novelas del mercado de Boca, no sólo por la reticencia de los hinchas a su retorno, sino además porque la situación parecía estancada ante un club mendocino que no aflojaba con sus pretensiones económicas.

Desde la dirigencia del Xeneize se hizo un ofrecimiento que supera los seis millones de dólares y allí plantó bandera. Paralelamente, el club arregló con el propio futbolista su contrato y el mismo Villa le hizo saber a Independiente que su intención es dejar la institución en este mercado de pases.

Si bien en la entidad mendocina entienden la postura del jugador y pretenden dejarlo ir, aún se mantiene la inflexibilidad en la negociación. Por lo que, de acuerdo a ello, el asunto es méramente económico.

No obstante, en Boca Juniors confían en poder llegar a buen puerto en la negociación y en hacerse nuevamente de los servicios futbolísticos del colombiano, que ya defendió los colores entre 2018 y 2023.