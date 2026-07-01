Una médica dirigirá el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

Finalizó el concurso para ocupar el cargo en la dirección para el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul. Aquí se absorbe la demanda de pacientes de las dos ciudades y de las aledañas como Rincón de los Sauces, Picún Leufú, Piedra del Águila, Añelo y Villa El Chocón. De los tres postulantes, el mayor puntaje lo alcanzó la médica Vanesa Rivero.

El comité evaluador dio a conocer el resultado una vez que concluyó la exposición del proyecto que estaba previsto para la mañana el martes.

Llegó a la etapa final el concurso para elegir a quien sucederá en la dirección del hospital público de Complejidad Media al kinesiólogo Gastón Zúñiga. La convocatoria había sido anunciada desde el ministerio de Salud, con la inscripción hasta el 28 de mayo. El otro de los plazos establecidos fue el del 17 de junio para la presentación del proyecto.

El último día de junio se debía hacer la exposición del proyecto ante el comité evaluador que integraron la directora provincial de Gestión de Salud, Mariana Casullo; el jefe de la región sanitaria Comarca, Daniel Conti Tagnali; y el subjefe, Aldo Beitía.

El mayor puntaje lo obtuvo la médica Vanesa Rivero, quien formó parte del equipo de conducción y ahora el de profesionales de este establecimiento; le siguió el actual director, Zúñiga y luego Macarena Rubilar, según el orden de mérito alcanzado.

Ahora resta que se venzan los plazos para la presentación de las impugnaciones, en el caso que las hubiere. Una vez concluida esa instancia se hará el decreto de designación para que la médica quede en funciones.

El hospital de Complejidad Media, denominado Aldo Maulú, funciona desde 2004 y se construyó en el límite entre las dos ciudades porque formó parte de uno de los compromisos asumidos por el gobierno neuquino tras la primera pueblada de 1996.

Desde entonces ha sufrido modificaciones, entre ellas la ampliación de la guardia de emergencias para que pudiera dar respuesta a la alta demanda que tiene, según las cifas aportadas por la propia conducción, un promedio de 50.000 pacientes. Esta obra fue inaugurada en junio de 2024. Este establecimiento médico tiene un plantel de personal de 850 agentes.